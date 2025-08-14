Fiestas locales bajo la ola de calor

Las fiestas locales que se concentran en los meses de verano dan lugar a días y noches eternas de vida callejera, de espacio público compartido con vecinos y visitantes, pendientes de actuaciones musicales, comidas populares y todo tipo de atracciones. Las fiestas de Gràcia en Barcelona son la zona cero del verano en la ciudad, con sus calles engalanadas, sus terrazas y tarimas para espectáculos, sus plazas y bares abiertos para encuentros y buenos ratos. Pero la ola de calor de este año, insólita en su dureza, ha puesto a prueba la celebración: los preparativos finales son extremos y al convocar a gente de todas las edades, ponen a vecinos vulnerables en primera línea del riesgo. El kit de supervivencia al calor no es tan conocido como el que difundió y promocionó la Unión Europea primero ante los tambores de guerra de Ucrania, después ante los apagones eléctricos. Y debería ser una mochila completa: mucha hidratación, gorras y paraguas con protección de rayos uva, ropa de algodón y holgada, abanico o ventilador personal, vaporizador de agua…nadie debería salir de casa sin estos elementos ante episodios de altas temperaturas como las que vivimos estos días, pero no hay aún suficiente conciencia de los males a los que nos exponemos, al fin y al cabo siempre hizo calor, ¿no?

Cuando los riesgos se suman a la incomodidad de un ambiente tan caliente que casi corta la respiración y los cuerpos sudan a mares, lo que más apetece es refugiarse en un lugar refrigerado, moverse lo mínimo, y eso puede suponer todo un desafío para el poder de convocatoria de las fiestas locales por eso se enfrentan este año a un desafío nuevo: cómo diseñar una serie de actividades al aire libre compatibles con las altas temperaturas, con estrategias para que divertirse sea seguro y acorde con los nuevos tiempos, con puntos de hidratación y sombras garantizadas, toldos, buena ventilación y asistencia médica cercana para casos de golpes de calor.

Las tres primeras semanas de agosto son las más cálidas en España desde que hay registros y nos adaptamos, pero a costa de obligarnos a concentrarnos en nuestra salud y protección por delante de la despreocupación habitual que rodea los meses de verano ociosos.