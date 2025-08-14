Opinión | Sánchez
Jordi Mercader

Jordi Mercader

Periodista.

Esperando lo peor

Si algo mantiene en vela al presidente del Gobierno debería ser la duda sobre si sus legítimos intereses políticos se corresponden todavía con los intereses generales del Estado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa, tras un despacho con el rey Felipe VI, en el Palacio de Marivent, a 29 de julio de 2025, en Palma de Mallorca.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa, tras un despacho con el rey Felipe VI, en el Palacio de Marivent, a 29 de julio de 2025, en Palma de Mallorca. / Isaac Buj - Europa Press

Pedro Sánchez está de vacaciones y debemos suponer que si algo enturbia su sueño no será Podemos y su pretensión de salir de la OTAN, ni siquiera Sumar con su lista de iniciativas pensadas para poner en contradicción al PSOE, menos aún la eventualidad de fotografiarse con Carles Puigdemont para amnistiarlo políticamente, ni tan solo el escabroso acoso judicial a su entorno familiar y político. Nada de esto puede quitar el sueño a un político de reconocida resiliencia. No, si algo mantiene en vela al presidente del Gobierno debería ser la duda sobre si sus legítimos intereses políticos se corresponden todavía con los intereses generales del Estado y, de estar convencido de tal coincidencia, estará reflexionando ante la posibilidad de que su apuesta por presentarse simplemente como el dique de contención de la llegada de los bárbaros tenga fuerza y credibilidad suficiente para agotar la legislatura.

Los jueces españoles difícilmente tumbarán a Sánchez; tampoco sus socios de Gobierno o sus aliados parlamentarios, mucho más temerosos de los bárbaros que algún sector del PSOE. El principal peligro para el presidente del Gobierno reside en Bruselas. Allí ya se han oído las voces que enfrentan los intereses personales de Sánchez a los intereses del Estado a cuenta de la amnistía a los dirigentes independentistas catalanes. La amnistía es la piedra angular que soporta el acoso multidisciplinar a Sánchez y de hacer suyo la justicia europea el argumentario de la UE sobre el inadmisible concepto de la autoamnistía, la presión se haría insoportable.

Sánchez recordará, sin duda, la campaña del PSC de 2008. El éxito de aquel “si tú no vas, ellos vuelven” proporcionó, casi por sorpresa, una última legislatura a José Luis Rodríguez Zapatero que no impidió la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en las elecciones avanzadas de 2011. Los bárbaros siempre son diferentes, siempre son los otros y siempre acaban por llegar, como la alternancia en el poder o las crisis económicas. Si embargo, ahí está Sánchez, tal vez releyendo Cavafis y Coetzee, pensando que esta amenaza es una solución a su Gobierno tambaleante y apostando todo al márketing del mal menor, como si el mal menor no fuera, en sí mismo, un mal, o como mínimo, una discutible estrategia política.

Las elecciones se solían luchar prometiendo puestos de trabajo, reformas tributarias, inversiones millonarias, cambios constitucionales para acoger leyes significativas o avances serios para asentar la pluralidad nacional de España. Ahora mismo, todo funde a negro. La debilidad del PSOE no le da para mucho más que estar atento a los ultimatos continuos de los socios y aliados, confiar en que alguno de los sumarios más creativos decaiga por su propio peso y esperar que el discurso del peligro inminente conformado por PP-Vox pueda ayudar a conllevar la crónica de las desgracias en la que se ha convertido la legislatura. El único apoyo de Sánchez es la estulticia argumental del PP que no hace sino darle a diario la razón.

