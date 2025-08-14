Opinión | Extrema derecha
Sílvia Cóppulo

Sílvia Cóppulo

Periodista y psicóloga.

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cristianos y xenófobos

El arzobispo de Tarragona planta cara a Vox por querer prohibir en Jumilla que los musulmanes recen en sus instalaciones deportivas

Joan Planellas, arzobispo de Tarragona.

Joan Planellas, arzobispo de Tarragona.

Nos sorprende monseñor Joan Planellas, arzobispo de Tarragona, cuando en el 'Matí de Catalunya Ràdio' asegura que no se puede ser un buen cristiano si se es xenófobo. Así de claro. Añade que la doctrina social de la Iglesia católica, de los Evangelios al Concilio Vaticano II, apuesta por el diálogo entre religiones. Para Planellas, emigrar es un derecho, pero también lo es no tener que hacerlo forzosamente a causa de las guerras o las hambrunas. El también presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense planta cara así a Vox por querer prohibir en Jumilla (Murcia) que los musulmanes recen en sus instalaciones deportivas. Y esgrime la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Española como garantes de la libertad religiosa. El catolicismo con el que tanto gesticula la extrema derecha es únicamente un filón de donde sacar votos, según el obispo catalán.

La Conferencia Episcopal Española en esta ocasión había defendido a la comunidad musulmana, en contra de Vox. Siguió su propia pastoral, elaborada por fray Xabier Gómez, obispo de Sant Feliu del Llobregat. Abascal, contrariado, se preguntaba si los obispos están amordazados por el dinero público que reciben o por los casos de pederastia. ¿Qué está pasando? En junio, el presidente de la CEE, Luis Argüello, asistía junto a Santiago Abascal a un acto cultural de la Fundación Pablo VI, de Madrid. Ahora, el arzobispo de Tarragona ha lamentado sin ambages esta “proximidad”. Son de sobras conocidas las conexiones de Vox con HazteOir, los 'kikos' y una docena de obispos españoles

Irrumpe la presidenta de Aliança Catalana -siempre con una cruz en el pecho- en la red X con un tuit contra el arzobispo Planellas: “...a ver si para ser un buen cristiano, ahora tendrás que ser proislam...”

Catalunya es un país de inmigrantes. De los ocho millones de habitantes, un 22,4% ha nacido en el extranjero (Idescat, 2024). De las creencias a la gestión, de los derechos a los deberes, celebro que la Iglesia catalana alce la voz en contra de las posiciones que nada tienen que ver con la doctrina de Cristo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Por qué el juez Hurtado denegó el informe que pidió el fiscal general sobre el borrado periódico de su teléfono móvil
  2. El metro de Barcelona retirará más de 700 máquinas de venta de tarjetas para evitar ciberdelitos
  3. Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
  4. Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
  5. Telecinco ampliará ‘El programa de Ana Rosa’ a partir de septiembre: así quedan las nuevas mañanas de Telecinco sin Joaquín Prat
  6. La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
  7. Los audios de un guardia que pidió ayuda a Koldo para conseguir el traslado a una embajada: 'Lo que te mando tú lo repartes como quieras, la mayor parte para ti
  8. Estás poniendo mal el aire acondicionado todo el verano: la OCU explica los errores que todos cometemos cuando encendemos este aparato

Esperando lo peor

Esperando lo peor

Vox quiere ir más allá que en Jumilla y vetar la rotulación en árabe en los comercios de Catalunya

Vox quiere ir más allá que en Jumilla y vetar la rotulación en árabe en los comercios de Catalunya

Alejandra Onieva, cuñada de Tamara Falcó, ficha por ‘Anatomía de un instante’, la serie sobre el 23-F de Movistar Plus+ con Álvaro Morte

Alejandra Onieva, cuñada de Tamara Falcó, ficha por ‘Anatomía de un instante’, la serie sobre el 23-F de Movistar Plus+ con Álvaro Morte

¿Qué supermercados abren este 15 de agosto en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Lidl, Mercadona y resto de centros

¿Qué supermercados abren este 15 de agosto en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Lidl, Mercadona y resto de centros

"Se está quemando todo el pueblo": el desgarrador testimonio de un militar de la UME en Palacio de Jamuz

"Se está quemando todo el pueblo": el desgarrador testimonio de un militar de la UME en Palacio de Jamuz

Cambios en el arbitraje: los árbitros de fútbol 'pierden' su segundo apellido

Cambios en el arbitraje: los árbitros de fútbol 'pierden' su segundo apellido

Fichajes de agosto: 6 productos virales (y rebajadísimos) que vas a querer añadir YA a tu carrito

Fichajes de agosto: 6 productos virales (y rebajadísimos) que vas a querer añadir YA a tu carrito

Israel desvela un plan para construir 3.000 viviendas en Cisjordania y "enterrar la idea de un Estado palestino"

Israel desvela un plan para construir 3.000 viviendas en Cisjordania y "enterrar la idea de un Estado palestino"