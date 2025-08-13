De nuevo, la marihuana

El cultivo ilegal de marihuana sigue siendo uno de los mayores retos para la policía en Catalunya, aunque gran parte de la sociedad no lo percibe como un problema grave de seguridad. ¿Por qué? La respuesta es simple pero no sencilla: aún no afecta de forma directa a amplios sectores, pero sí nos alcanza a todos de algún modo. A pesar de que el Govern destina más recursos a combatir el cultivo y tráfico ilegales, las cifras apenas disminuyen. Y cuanto más se asientan las organizaciones criminales, más se extiende una mancha difícil de erradicar.

A medida que crece el narcocultivo en Catalunya, también lo hacen sus consecuencias. El desplazamiento de plantaciones desde zonas rurales a polígonos industriales traslada el riesgo y la presencia de armas a áreas con mayor tránsito y actividad. Además, esos el enorme consumo eléctrico fraudulento se mueve a esos polígonos sin la infraestructura adecuada, elevando el riesgo de accidentes, cortes de suministro y perjuicios para negocios legales. En segundo lugar, aunque la cooperación entre Endesa y Mossos d’Esquadra mejora la detección de plantaciones, la colaboración entre fuerzas policiales y empresas privadas debe estar claramente regulada y supervisada para evitar abusos o dependencias.

Otro aspecto a tener en cuenta es el impacto en sectores ajenos al narcotráfico. A medida que la presencia de organizaciones criminales crece, también lo hace su necesidad de proveedores y colaboradores: desde transporte o logística hasta servicios legales, sanitarios o agroalimentarios. A más arraigo, mayor número de involucrados y dependientes de ese mercado, y se acaba tejiendo un entramado que hace cada vez más difícil cortar el vínculo económico con el mercado ilegal.

Por ello, urge preguntarse: ¿no habría que tomar medidas políticas? La situación actual no es coherente: sube la tolerancia social y la aceptación del consumo de cannabis mientras la realidad tras su cultivo y distribución aumenta en virulencia y ganancias y destinamos recursos valiosísimos a su persecución.