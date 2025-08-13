Una estrategia integral, una transición real

Abordar problemas complejos requiere de estrategias integrales. Quizás influenciados por una sociedad que tiende a la segmentación infinita de tareas, nos resulta complicado ver lo que los angloparlantes denominan como 'big picture': una panorámica general que haga comprensible el contexto y el reto. Sin embargo, es hoy más necesario que nunca.

Las preguntas siempre surgen en momentos como el actual. Tendemos a buscar un único porqué, una explicación que sea capaz de explicarlo todo. Ya pasó con la dana de València, en la que algunas voces trasladaron el erróneo mensaje que la tragedia era culpa del cambio climático, negligiendo otros aspectos y causas del desastre. Sí, el aumento de temperaturas juega un papel clave en la severidad de los incendios, puesto que crea las condiciones adecuadas para su inicio y rápida propagación. Sin embargo, no es -¡ni de lejos!- la única causa del fuego, y muchas veces ni siquiera la principal. Zonas como la que WWF define como "polvorín del noroeste", actualmente salpicada de incendios de distinto tamaño, muestran la imperiosa necesidad de abordar con mirada amplia la realidad territorial de España, coordinándola no únicamente de forma interna sino también con Francia y Portugal.

El papel de la transición ecológica en la prevención del fuego va mucho más allá de las políticas de reducción de las emisiones de carbono. La transición es territorial, dado que necesitamos reordenar nuestra presencia en el territorio. El reto no es únicamente el de la despoblación y abandono rural, utilizados con demasiada frecuencia como arma arrojadiza y chivo expiatorio, sino también el de la ocupación excesiva y la criticable mercantilización del territorio por parte de los humanos y las especies animales y vegetales que están únicamente a nuestro servicio.

La transición también bascula sobre la biodiversidad. Más allá de su valor utilitario, estético o su capacidad de capturar carbono, los ecosistemas y las especies que allí habitan tienen derecho a existir por sí mismas, sin tener que justificarse ante los ojos de un humano, la normativa parlamentaria o la cuenta de resultados de una empresa. Una biodiversidad sana y floreciente es garantía de futuro, además de una riqueza de un valor insustituible.