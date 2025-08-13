Eduardo Mendoza y su Niño Jesús

Imagen de la escultura de San José y el Niño Jesús, en la iglesia de Sant Ramon de Penyafort, en Rambla Catalunya, donde el rostro de Jesús corresponde al escritor Eduardo Mendoza cuando tenía cinco años. / Zowy Voeten

Barcelona sigue teniendo secretos. No están ocultos, pueden observarse, pero solo si se tiene la información suficiente para, de pronto, descubrir un enigma que no lo era. Descubrir, por ejemplo, que el rostro del Niño Jesús junto a san José de la parroquia de Sant Ramon de Penyafort en la rambla de Catalunya es del escritor, reciente premio Princesa de Asturias, Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943), con solamente cinco años.

El conjunto escultórico que puede verse entrando a la iglesia a la derecha pertenece a Margarita Sans-Jordi, discípula de Josep Llimona y, sobre todo, tía del autor de ‘La ciudad de los prodigios’. Recuerda Mendoza que posaba sentado en un triciclo y que cuando se cansaba de estar tanto tiempo quieto “comenzaba a dar vueltas por el taller”.

Se trata de todo un descubrimiento, pero que tiene toda su lógica. Eduardo Mendoza es el escritor con el rostro más bondadoso de la literatura española. Su sonrisa tiene un calor reconfortante y su tía ya lo debió descubrir por aquel entonces. Es cierto que la escultora utilizaba también a sus hijos, de la misma edad que Mendoza, como modelos de “los angelitos y los jesusines”. Así que su rostro debe estar desperdigado entre la mucha obra que hizo Sans-Jordi en Barcelona.

Lo cierto es que este detalle tan barcelonés también hace acercarse a la obra de una escultora muy adelantada a su época y cuya obra, aunque reconocida en el mundo del arte, no es popular. No era habitual que en los años 30 una mujer se dedicara al arte. Tuvo que destacar mucho. Se nota en su obra y en los reconocimientos. Así como en los encargos. En 1935 hay documentación sobre una exposición individual en la Sala Vilches en Madrid a la que llegó a asistir el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora. Fue una época donde su escultura tenía el estilo del momento.

En los años 40, después de la Guerra Civil, los encargos, sin embargo, fueron eclesiásticos, y están situados en diversas iglesias de Barcelona y en Montserrat, donde también hay obra suya, como una talla al Abat Oliva y otra a Sant Benet, así como algún monaguillo que, por qué no, podría ser también el rostro de Eduardo Mendoza. Lo escribo en condicional.

No es la primera vez que personajes populares se han convertido durante su niñez en modelos para esculturas o murales. Uno de los casos más conocidos es el del político socialista Raimon Obiols. Su rostro aparece en el presbiterio de la iglesia de Sant Vicenç de Sarrià, como en algunos de los frescos situados en el mismísimo Ayuntamiento de Barcelona, pintados por su padre, el pintor noucentista Josep Obiols.

El caso de Eduardo Mendoza es paradigmático. Es uno de los autores que mejor ha sabido recoger los pequeños detalles de una gran ciudad como Barcelona para convertirlos en los trazos de los argumentos de sus novelas. Con ese sentido de buena metaliteratura ha moldeado momentos históricos de la ciudad para llevarlos a la ficción. Pero nunca nada que pasara por el rostro de un Niño Jesús en una iglesia de Barcelona.

Curiosamente, y al estar situada en una zona tan bulliciosa y turística como la rambla de Catalunya, es una de las pocas parroquias del Eixample que tiene abiertas sus puertas de par en par casi todo el día.

La iglesia de Sant Ramon de Penyafort, como otras muchas en Barcelona, llegó a su ubicación actual después de ser trasladada en 1890, piedra a piedra, en este caso desde la zona que ahora ocupa el Liceu, cuyo pasado había sido el primer monasterio femenino de la orden dominica en el año 1388, situado en las Reials Drassanes. El traslado lo dirigió el arquitecto Joan Martorell, que también proyectó su fachada neogótica, como otras muchas iglesias del Eixample.

Ahora esta parroquia, y el conjunto escultórico de san José y el Niño Jesús, pueden convertirse en peregrinaje literario para descubrir el rostro del escritor Eduardo Mendoza, emblema novelístico de la ciudad, con cinco años.

Eduardo Mendoza, con su habitual sentido del humor y humildad, nunca ha reparado en exceso en esta anécdota. Sin embargo, sí le ha dado valor a la obra de su tía. Escribió sobre ella que “no hay duda de que su arte la acompañó a lo largo de toda su existencia, y eso la salva de quedar a merced de los recuerdos y le concede el mínimo consuelo de los artistas: mientras perdura su obra, su personalidad se va renovando con cada nuevo espectador”. Ahí queda.