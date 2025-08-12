El sentido institucional en las redes

Uno de los efectos más positivos que ha tenido la llegada de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat, de la que se acaba de cumplir un año, ha sido la recuperación de la normalidad política e institucional en Catalunya. Tras más de una década en la que esa normalidad ha brillado por su ausencia, el president ha recuperado la interlocución con las diversas instituciones y con los diversos niveles de gobierno, con los agentes sociales, con los partidos, ha relanzado la agenda internacional e incluso se ha reunido con casi todos los expresidentes de la Generalitat. La existencia de discrepancias no le ha impedido exhibir un talante educado y cordial, evitar el cinismo y el sarcasmo en sus intervenciones y que su tono haya sido casi siempre constructivo. La sola excepción probablemente estén siendo los enfrentamientos parlamentarios con la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, a quien aplica, como a Vox, una política de cordón sanitario y con la que no siempre guarda las formas y muestra el respeto que merece una diputada al Parlament por muy lejos que esté de sus planteamientos, un comportamiento que convendría corregir por coherencia con su propio talante y por respeto a los electores de esa opción política.

No obstante, los buenos modos que casi siempre utiliza Illa, la ausencia de salidas de tono y la recuperación del sentido institucional en Catalunya, que deberían ser el mínimo exigible a cualquier representante político institucional, son cada vez más una excepción que una norma que se ha ido extendiendo. Porque además ya no se trata tan solo de agrios debates parlamentarios donde es frecuente el insulto y sobrepasar los límites personales. Ahora, gracias a las redes sociales, los malos modos y la ausencia de sentido institucional se han multiplicado y hasta han desbordado el terreno de lo propiamente político contagiando a otras instituciones o a algunos de sus miembros. Solo así se explica que en las redes sea posible ver desde la cuenta institucional de un partido político sistémico como el PP parodiar el programa ‘La isla de las tentaciones’ en alusión al PSOE, a un ministro como Óscar Puente insultando a un presidente extranjero o frivolizando sobre los incendios, a una consejera de la Generalitat bromeando sobre las muertes por covid en Madrid y hasta a una vocal del Consejo General del Poder Judicial polemizando con los jueces a propósito de la reciente huelga. Unos comportamientos todos ellos reprobables que demuestran poco respeto por las instituciones que representan, poca responsabilidad pública, poca prudencia y una ausencia total de contención que resulta inaceptable y que muy probablemente nunca tendrían lugar en una sala de prensa. Para evitarlo a lo mejor bastaría con un temporizador que retrasase 10 minutos la publicación de los mensajes y diese tiempo a repensarlos. Seguramente se evitarían así muchos disgustos y mucho del desgaste de la democracia.