La casa de los famosos en Cadaqués

Si los productores de La Casa de los Famosos decidieran, algún año, realizar este famoso reality show en Cadaqués, deberían elegir la semana que va del 5 al 15 de agosto. Les digo esto porque se ahorrarían un puñado de dietas en desplazamientos. Y es que, en esta bella localidad catalana, estos días se ha congregado un elevado número de VIPs por metro cuadrado. Uno de los primeros en dejarse ver fue Macaco. Cenó en el restaurante Casa Anita, que el cantante conoce bien, pues ya de pequeño lo frecuentaba con su familia. Al día siguiente, dentro del Festival de Música de Cadaqués, se organizó un espectacular concierto en la playa, donde el conocido artista cantaba subido en la mítica embarcación Sant Isidre. El resultado final fue espectacular.

Entre los asistentes estaba la entrenadora de moda de la natación artística, Andrea Fuentes, que, tras volver de Estados Unidos junto a su esposo y gimnasta olímpico, Víctor Cano, también ha elegido Cadaqués como lugar habitual de veraneo.

No se lo perdió tampoco la vicepresidenta de TOUS, Rosa Tous, ni Gemma Mengual, una de las grandes deportistas españolas, a la que vimos antes junto a la periodista Carme Barceló comiendo en el Xiringuito de la Sal, que regenta con éxito Joan Borràs.

En Can Rafa de Rafel y Marine, unos días antes, seguro que comieron bien Pau y Marc Gasol y sus familias al completo o Joan Enric Barceló, uno de los integrantes del grupo musical catalán Els Amics de les Arts. Justo el mismo día del concierto lo hizo en el mismo restaurante el doctor Bonaventura Clotet, junto a su hijo y actor Marc Clotet, su pareja, Natalia Sánchez, y dos de sus nietos. La actriz madrileña que mejor habla catalán está triunfando en la serie de Antena 3 Sueños de libertad.

Macaco en el barco Sant Isidre tras el concierto / Cedida

Dos días después del concierto, me encontré desayunando al expolítico Quim Forn junto al presidente del grupo parlamentario JuntsXCat. El primero lleva años escapándose cada verano, mientras que el político Albert Batet, persona sensata, hace años que, cada verano, se escapa unos días de su Valls natal para pasar una semana en el Empordà. Estaban en el restaurante Enoteca, de la familia Martí Faixò, y ejercía de anfitrión Rafa Martín junto a un grupo de autóctonos del Cadaqués auténtico. Estuvo también, pero a su manera, Pere Vehí, el hombre que más sabe de Salvador Dalí en el mundo y a quien, hace unos meses, le cerraron incomprensiblemente, y por pena de todos, el mítico Bar Boia.

Paseando por la Riba, me crucé con los hermanos futbolistas Thiago y Raphinha Alcántara, que de vez en cuando se escapan desde Calella en barca. Otra deportista —bueno, una de las mejores futbolistas del mundo— que también aprovechó esta semana para pasarse unos días en Cadaqués es Aitana Bonmatí. Lo hizo con unos amigos y se instaló en la misma casa donde, unas semanas antes, se habían casado el mago local, pero reconocido a nivel internacional, John Steiner, y la modelo e influencer internacional Gala González. Aitana Bonmatí, que comió en el restaurante Talla, y Macaco también fueron vistos por la noche en La Frontera. O sea, que han aprovechado bien su paso por esta localidad costera. También modelo es Clara Mas, a quien uno se la puede cruzar a diario corriendo, nadando o de fiesta.

El yate de Terry Taylor en la bahía de Cadaqués / Cedida

Causó sensación estos días la presencia en la bahía del yate del multimillonario empresario del sector automovilístico Terry Taylor. Un tipo relativamente desconocido, pero que tiene una fortuna de 1.900 millones de dólares y que, en la proa de su barco, tiene instalada una pista de pádel y una canasta de baloncesto.

Más locales son el grupo musical The Tyets, que eligió el Boia Nit de Manel Vehí y el restaurante La Sal de Josep Alà para iniciar su gira Coffee Parties.

En fin, que Cadaqués se ha convertido estos días en un gran plató televisivo. Eso sí, por suerte, aquí todo transcurre con discreción. Será por eso que todos repiten.