No acostumbro a hablar de mi vida amorosa. Más que nada porque últimamente es una historia de fantasía. Pero hoy necesito confesarlo. Estoy enamorada. Enamorada hasta las trancas. Enamorada de un hombre que me tiene loca desde que apareció en 'Juego de tronos' como Oberyn Martell. Ese fue nuestro primer encuentro. Él, seductor, elegante, letal, y yo, en bragas comiendo yogur en el sofá. Después llegó 'The Mandalorian', donde interpretaba a Din Djarin. Un tipo duro, silencioso, con armadura completa y cero expresión facial, pero que consigue enternecerte como si fuera el padre de todas las criaturas del universo. Ahí ya me tenía rendida. Pero luego llegó Joel en 'The last of us', ese hombre roto, tierno, apocalíptico. Sí, lo habéis adivinado. Estoy enamorada de Pedro Pascal. La última vez que lo vi fue en un anuncio de televisión. Anunciaba unos auriculares de esos que cuestan lo mismo que un alquiler en el Raval. Auriculares con cancelación de ruido. ¿Adivinan? Pues sí, me los compré. Primero porque estoy enamorada y segundo porque soy una persona PAS (persona altamente sensible) y el sonido ambiente me puede provocar mucha ansiedad. No estoy sola en eso. Un 20% de la población tiene este rasgo de personalidad. No es una enfermedad ni un trastorno, pero sí implica procesar los estímulos con más intensidad. Para algunas, como yo, el sonido puede convertirse en una agresión diaria. Puedo detectar el vuelo de un mosquito en Pedralbes desde mi casa en el Eixample.

Gracias a Pedro descubrí que podía andar por la calle con estos cascos puestos y no escuchar absolutamente nada. Ni obras, ni maletas de turistas, ni la gente que habla por el móvil a grito pelado en el autobús como si estuviera sola en el universo, ni los niños que gritan, ni los perros que ladran ni el reguetón en la playa o en las maletas de los 'glovers'. Y os puedo asegurar que mi calidad de vida ha mejorado sustancialmente. Porque en esta realidad histérica que habitamos, cancelar el mundo de vez en cuando es muy saludable. Os lo aconsejo.