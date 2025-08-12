El amor al autoritarismo

Cuando se dice la expresión “los jóvenes de ahora”, se habla con desprecio dando una idea inicial falsa: están equivocados. La realidad es que el mundo es suyo, porque lo que este vaya a ser depende precisamente de esa generación. Además, es perfectamente perceptible que la juventud cambia rápidamente de opinión. El cerebro humano está en crecimiento hasta aproximadamente los 25 años, lo que hace que los jóvenes sean más impulsivos, también al adoptar opiniones. No hay más que echar la vista atrás y acordarse de uno mismo hace unas décadas, a pesar de que ese ejercicio, por alguna razón insondable, le cuesta mucho a la mayoría.

Sea como fuere, se dice que muchos jóvenes tienen propensión al autoritarismo. Ansían la venida de un líder, un dictador en definitiva, que acabe ya con la corrupción de la política institucional y deje de engañar a la gente. Con esa finalidad votan a la extrema derecha o se dejan persuadir por cualquier gamberro de las redes sociales y/o inmensamente rico que diga lo que quieren oír, con el mensaje, en diferentes formatos, de que “ya está bien” y que, de alguna manera desconocida, ese personaje va a darles voz a todos aquellos que se sienten desterrados por el sistema.

No es algo solamente de los jóvenes, ni consecuencia de una corrupción que a lo largo de los siglos no sólo no ha ido en aumento, sino que ha menguado y que ahora conocemos gracias, precisamente, a la democracia y su libertad de prensa. Pueden dar por seguro que con un líder absoluto la corrupción es endémica y prácticamente jamás se descubre. La propensión de los ciudadanos al autoritarismo refleja un estado de ánimo. Se les dijo que si se esforzaban trabajando, se levantaban temprano e iban a la universidad, serían 'alguien'. Sin embargo, casi nadie logra ser 'alguien', puesto que el reconocimiento social es algo que poquísimas personas obtienen por diversas razones, con frecuencia no relacionadas con la excelencia. Y eso produce frustración.

En realidad, el mensaje educacional hubiera debido ser que no necesitamos líderes, sino aplicarnos todos, como labor principal, a conseguir la libertad de los demás empleando el instrumento de la solidaridad, que conjura la agresividad y con ello previene los delitos, consiguiéndose así la propia libertad individual al entender que la misma depende de la libertad de toda la comunidad. Esa debiera ser la base, no ya del sistema social en general, sino de todas nuestras leyes y nuestro sistema institucional, que de hecho se diseñó en la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII precisamente para que perdiera su poder un líder absoluto, el rey, en beneficio de un parlamento que representara a la gente, es decir, a nosotros. Que la gente -'the people'- mandara era lo que acabaría promoviendo esa libertad. Como así ha sido en las últimas décadas, pese a que lo ignoren los que jamás vivieron en dictadura, o sí lo hicieron y pertenecían a la camarilla de poder, o aspiran ingenuamente a formar parte de ella.

Sin embargo, en los empleos más variados -incluso en las acreditaciones de profesorado universitario, que ya es el colmo- todavía se valora el "liderazgo". Las personas que atienden al público en la mayoría de situaciones se suelen comportar -en muchas regiones de España, no en todas- de una forma autoritaria. Se ha renunciado, además, al uso de una cortesía que en España puede que durante la Transición se confundiera erróneamente con la educación franquista. Como resultado de todo ello cabe observar que la gente, si puede ayudar a alguien en el espacio público, prefiere pasar de largo. O bien que demasiados trabajadores, empeñados en acabar rápido y como sea un trabajo que no les convence, solo tienen como prioridad sacarse de encima a quien pide ayuda. Luego llegan a casa y ven complacidos películas o series en que un ser humano apesadumbrado, como ellos, mata él solo a todos los 'malos'. O son ellos ese protagonista en un videojuego.

Puede que lo único que falte es mejorar la educación, transmitiendo el mensaje de que uno es alguien solamente si es uno más. Y que ser uno más es el destino real de una comunidad definitivamente feliz, que por fin ganó la auténtica libertad: la que no se compra ni se vende.