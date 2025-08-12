Las plantaciones interiores de marihuana son la principal causa de fraude eléctrico en España / Cedida

Pese a la actuación de las policías locales y de los Mossos d’Esquadra, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el cultivo y el tráfico de marihuana sigue creciendo en Catalunya, organizado por grupos criminales cada vez más eficientes y peligrosos. Esta presencia de las mafias preocupa cada vez más por su demostrada capacidad de generar un submundo en el que proliferan la violencia, el tráfico de armas y delitos de diversa índole. Es tal la preocupación que algunos expertos han llegado a hablar de «brotes de narcosociedad» y han alertado de la necesidad de actuar a tiempo, antes de que el fenómeno se enquiste. En Catalunya, la producción de marihuana a cierta escala –que suele estar en el origen de la producción de otro tipo drogas– fue detectado hace unos 10 años por los Mossos d’Esquadra.

Desde entonces, los responsables de las plantaciones ilegales de cánnabis han perfeccionado sus métodos, han amasado fortunas, y se han pertrechado detrás de organizaciones que están fuertemente armadas y vinculadas a grupos criminales de dimensión europea.

Uno de los fundamentos de este crecimiento ha sido la ubicación de las plantaciones en naves industriales. El consumo intenso y fraudulento de energía eléctrica que necesita el cultivo de la marihuana ha permitido rastrear su presencia en zonas industriales y conocer el daño que causan a las compañías eléctricas y a la sociedad. Los datos facilitados por Endesa que publicamos hoy son elocuentes. En un solo año, entre 2023 y 2024, este consumo –que permitiría alimentar en energía a una ciudad como Badalona–, ha crecido en más de un 600% en Girona, más de un 300% en Igualada, y más de un 200% en Montcada y Reixac. Cada vez más, para procurar energía a plantaciones ubicadas en naves industriales desafectadas. Aunque los Mossos d’Esquadra también han detectado plantaciones en residencias veraniegas que escapan a la vigilancia de las policías locales (en Lloret de Mar, el aumento del consumo eléctrico fraudulento ha superado el 100% en un año).

Solo en el año 2024, se han intervenido 400 plantaciones en las que se han arrancado medio millón de plantas de marihuana, y se ha detenido a 2.000 personas involucradas en la producción y el tráfico de esta droga. Ello da idea de la magnitud del reto que tienen las administraciones y las policías, pero también de las posibilidades de hacer frente a las mafias si existe coordinación entre policías y una eficiente colaboración ciudadana.

Sin duda alguna, este es el camino por el que deben seguir todas las administraciones. Con los recursos más avanzados y medios humanos que estén a la altura de la tarea. Detrás de una nave infestada de marihuana se encuentra una organización criminal que está dispuesta a todo para llevar a cabo sus objetivos. Mafias con medios ingentes que les permitan vehicular la droga hacia Europa a través de la AP-7. Con capacidad para adaptarse, pasando de la marihuana a la cocaína, la heroína o las drogas sintéticas. Hay que actuar antes de que se produzca esta mutación. Algunos países lo han conseguido porque intervinieron a tiempo y otros no. Como Holanda, que Catalunya tenía como uno de sus modelos, no hace tantos años, y que está en vías de sacrificar toda una generación por el tráfico de estupefacientes.