S'Agaró y la mafia rusa

La UDEF afirma que un alto cargo de la Corporación Estatal rusa Rostec, Vladimir Artyakov, ligada a Putin, ha blanqueado más de 16 millones de euros procedentes de Rusia, adquiriendo lujosas fincas en la Costa Brava, a nombre de la suegra del magnate, que acabaron puestas a nombre de su hijo, detenido el pasado 14 de julio en S’Agaró y puesto en libertad por la Audiencia Nacional.

Esta noticia tiene todos los elementos para escandalizar por el origen del dinero, que ha pasado por todo tipo de paraísos fiscales, sino por la desfachatez con que esta mafia actúa, desviando dinero del propio Tesoro hasta la Costa Brava para comprar propiedades y reformarlas, por ejemplo, instalando bañeras de valor superior al millón de euros. EL PERIÓDICO ya desveló, junto otros 20 medios internacionales, otro caso de operativa muy similar que afectó a uno de los más íntimos colaboradores de Putin, Chemezov, fabricante del mítico fusil Kaláshnikov, cuya hijastra compró una lujosa villa en la urbanización S’Agaró Vell, que levantó Ensesa hace un siglo.

La UDEF ha desarrollado esta nueva investigación en la causa que instruye en la Audiencia Nacional el magistrado Ismael Moreno, impulsada por el fiscal anticorrupción Grinda a denuncia de un ciudadano británico Bill Browder, despojado de sus empresas en Rusia, trasladando los responsables sus beneficios hasta la Costa Brava. Esta investigación nos vuelve a poner de manifiesto el problema de esa “justicia universal” que el legislador español decidió instaurar para justificar la pervivencia de la Audiencia Nacional, con la que por ejemplo, Baltazar Garzón ordenó la detención del General Pinochet en Londres, generando un conflicto internacional que Vds. recuerdan perfectamente, como también recuerdan que Garzón acabó expulsado de la carrera judicial por el Tribunal Supremo, por violar el secreto de las comunicaciones de las personas que investigaba.

En definitiva, estos procedimientos que tramita la Audiencia Nacional de cara a la galería son una torpe justificación de la pervivencia de ese órgano judicial que el constituyente se sacó de la manga para mantener el “tinglado” del TOP, de siniestro recuerdo.

No es factible investigar el blanqueo de dinero ruso si no se puede investigar cómo se ha generado ese dinero en Rusia, porque aunque la legislación sobre blanqueo en la Unión Europea permita abrir esas investigaciones, e incluso se den casos de condenas por blanqueo, a personas absueltas en su país por el supuesto origen ilícito de los fondos. Así sucedió con Jonas Falk, el Pablo Escobar sueco, en un juicio, en el que intervine, en la Audiencia de Barcelona, todavía pendiente de Casación, que revela que esas investigaciones por blanqueo siempre estarán cojas.

Celebrando que Ensesa no tenga que ver desde su tumba S’Agaró tomado por la mafia rusa, lo que me pregunto es si debe seguir existiendo la Audiencia Nacional o nos basta con los jueces naturales, que es lo que dice la Constitución, mafias aparte.