La 'power pause', otra forma de liderarse

“Estoy cansada de llegar siempre la primera a todas partes… menos a mí misma.”

Así me lo dijo Clara, una mujer brillante con carrera internacional, másters, idiomas y un currículum de esos que brillan en LinkedIn. Durante años fue “la promesa” de su empresa. Hasta que un día se bajó del tren. Se pidió una excedencia y se fue al Pirineo a reinventarse.

¿Una huida? ¿Un fracaso? No. Fue un 'power pause'. Una pausa consciente para tomar las riendas de su carrera. Y eso lo cambia todo.

El Power Pause es ese momento en el que una mujer profesional decide parar. No porque no pueda más, sino porque no quiere seguir así. Porque algo duele, ya no cuadra o simplemente necesita respirar.

No es 'burnout' (aunque a veces lo roza), ni crisis (aunque puede empezarla). Es una decisión valiente de autoliderazgo en un sistema que nos empuja a seguir sin parar ni sentir.

Como dice Gemma Fillol: “en la era del Wifi, necesitamos encender nuestro Mifi”.

¿Por qué tantas mujeres pausan? Porque llevamos años trabajando en un sistema que no fue diseñado para nosotras. Que exige presencia constante en diferentes áreas de nuestra vida, pero penaliza cuando damos un paso al lado.

El Programa de las Naciones Unidas alerta: el 90% de las personas tienen sesgos que perjudican a las mujeres. Los suelos pegajosos, los techos de cristal o la falta de corresponsabilidad siguen frenando carreras. Y muchas mujeres, cuando llegan a un punto de saturación, deciden pausar.

Lo que antes se interpretaba como “abandono”, hoy empieza a entenderse como acto de amor propio y redefinición del éxito.

Una mujer que se detiene para respirar, para pensar, para reconectar, no está renunciando. Está abrazando su poder interior, su intuición, su ritmo… Eva Roura lo vivió así. Ingeniera, madre de dos, decidió frenar su ascenso profesional para criar con presencia. Redujo jornada, renunció a viajes y eligió otro ritmo. Hoy, años después, lidera la transformación digital de su empresa. “Mi carrera no se detuvo, solo cambió de forma. Elegí frenar porque el tren no pasa solo una vez.”

El 'power pause' no resta. Transforma. Pero sigue teniendo costes: pérdida de visibilidad, impacto económico, juicios externos. Falta aún un sistema que respete los ciclos femeninos sin penalizarlos.

¿Y si pausar fuera parte natural de la carrera? En otros países como Holanda, Canadá o Suecia ya existen modelos de liderazgo cíclico, con años sabáticos, mentoría y reinserción flexible. En España, aún estamos lejos, pero cada historia cuenta.

Decidir parar también es un privilegio. No todas pueden. Por eso necesitamos empresas con visión, mentoras que acompañen y espacios donde hablar sin culpa. Porque el futuro del trabajo será cíclico o no será.

Y si esto te está pasando a ti, recuerda: No estás fallando. Quizá solo estás necesitando un Power Pause. Una pausa consciente. Elegida. Tuya. Una que no te quite nada. Que te devuelva. Porque parar también es avanzar. Y a veces, solo en el silencio se oye tu voz con claridad.