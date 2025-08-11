El mapa del horror

La idea de que la ayuda internacional es un agujero de recursos inútiles era uno de los lemas de quienes defienden hacer 'América grande de nuevo'. A fuerza de repetirlo, Donald Trump quiso convertirlo en realidad cortando de sopetón todos los fondos que destinaba a través de su agencia de cooperación, Usaid. Elon Musk el hombre más rico del mundo se puso manos a la obra, para dejar sin ayuda a los más pobres. No se quedó ver las consecuencias de cerrar la agencia y con ella, como en el caso de Zimbabue, proyectos que significan la diferencia entre la vida y la muerte para millones de personas, sobre todo en África.

La premisa de que eran recursos tirados era falsa. Según un estudio reciente llevado a cabo en 132 países de rentas medias y bajas solo los fondos americanos habrían conseguido en los últimos 20 años salvar más de 90 millones de vidas, un tercio menores. Su retirada significará, por tanto, que hasta que acabe este mandato en 2030, morirán de malnutrición y de enfermedades curables como la neumonía o crónicas como el sida 14 millones de personas, la mayoría menores de 5 años. No es solo una cuestión de solidaridad con los niños en la frontera entre la vida y la muerte, también va contra los intereses propios, ya que las enfermedades infecciosas no tratadas pueden llegar aquí.

La ayuda además es una manera de relacionarse con los países y poblaciones que la reciben para mantener un equilibrio de seguridad mucho más eficaz que el despliegue militar o la diplomacia clásica. Sin recursos americanos otros países como China y Rusia están ganando influencia y lo peor es que en todos los estados frágiles, desde Afganistán a Zimbabue, pasando por Somalia, serán organizaciones criminales las que acaben contratando a todo este personal local que hasta ahora se dedicaba a labores sociales. Tal vez una buena razón para que Europa, que también va a recortar para destinar fondos a defensa, empiece a pensar no solo en las vidas que puede salvar, sino también en evitar un nuevo mapa del horror que tendrá consecuencias.