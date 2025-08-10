¿Morirá Trump de la misma forma que Stalin?

Aranceles: más paro y el dólar por los suelos

Josef Stalin fue un dictador totalitario solo comparable con Hitler. El mandatario soviético murió en su dacha la madrugada del 2 de marzo de 1953 horas después de sufrir una apoplejía que lo dejó desvalido en su dormitorio envuelto con sus propios esfínteres. Durante horas, su guardia personal no se atrevió a entrar. Y cuando lo hizo, tardó horas en llamar a un médico que, cuando llegó, no pudo hacer nada. Si los guardaespaldas de Stalin se quedaron paralizados fue por la paranoia del mismo dictador que en los meses previos a su muerte alentó una teoría conspirativa según la cual los médicos soviéticos, de origen judío la mayoría, eran agentes de un plan global americano-sionista y se dedicaban a asesinar a dirigentes del partido mientras fingían proporcionarles cuidados. La corte de Stalin pensó que si al despertar comprobaba que habían llamado a un médico, los fusilaría a todos por intento de asesinato. Y murió ahogado en sus propias mentiras. Este hecho anecdótico le sirve a Yuval Noah Harari en su libro 'Nexus' para explicar que los totalitarismos fracasan porque anteponen el orden que les permite retener el poder a la verdad. Las teorías conspirativas han servido, explica Harari, a lo largo de la historia para alimentar un tipo de poder que al querer ser total, acaba ahogado en sus mentiras. Recordé el episodio hace unos días cuando Donald Trump destituyó a la responsable de las estadísticas de empleo acusándola de divulgar datos falsos sobre el paro en Estados Unidos. Pero como ha explicado Ernesto Ekaizer, el paro ha crecido y Trump puede acabar su primer año de mandato con un grave episodio de “estanflación” mientras el dólar cae por los suelos. La conspiración mundial que, supuestamente, estafa a los Estados Unidos desde hace años con la globalización resulta ser uno de los motores de su economía. Los aranceles son un buen reclamo electoral, pero una mala receta económica.

Los estertores del 2008

Como explica el mismo Harari, Trump no deja de ser un Podemos de derechas según la desafortunada expresión de Josep Oliu cuando España vivía al borde de la intervención y las calles rugían con las consignas de lo que fue después el partido morado. Se trata de líderes de derechas no conservadores que secuestran a los partidos convencionales y los convierten en partidos revolucionarios radicales. Para Trump, lo más relevante es que en su segunda presidencia pasen cosas que nunca habían pasado. Este es el motor de su batalla arancelaria. “Si algún tipo de revolución parece inevitable, entonces la única forma de frustrar una revolución de izquierda será golpear primero e instigar una revolución de la derecha” concluye el profesor de Cambridge. Pocas explicaciones más certeras podemos encontrar a la naturaleza del movimiento MAGA. Si esa lógica encuentra acogida no es por el poder mágico de las redes sociales como insisten algunos, incluido el mismo Harari, sino por el hachazo que la crisis financiera del 2008 infligió en las clases medias de las economías occidentales del que, en algunos aspectos como la vivienda, todavía no se han recuperado.

Obispos: de manifestarse con Rajoy a reñir a Feijóo

El reto de los Podemos de derechas es que en su fase revolucionaria se lleven por delante a los que han sido tradicionalmente los principales valedores de las políticas conservadoras. Le está ocurriendo al PP de Alberto Núñez Feijóo que enarbola una suerte de revolución selectiva con el tema de la inmigración para tratar de frenar el auge electoral de Vox, el auténtico Podemos de derechas que algunos irresponsables alentaron en su momento. Y el experimento le ha costado ya dos reprimendas de los obispos, primero en la misa del Apóstol en Santiago de Compostela y esta semana a propósito del despropósito de Jumilla. Lejos quedan aquellos días en los que los obispos se manifestaban junto a Mariano Rajoy contra Zapatero. Como reclama Harari, urge que la política vuelva a conciliar el orden y la verdad, especialmente en España donde, desde el 2004, la alternancia política ha dejado de ser resultado de un debate racional para administrarse como una mera siembra del desorden para forzar el cambio en base a la destrucción de la verdad. No se busca vencer al adversario sino desalojarlo del poder con apariencia de revolución para captar la confianza de esa clase media empobrecida que busca culpables fáciles, sean las grandes empresas, los inmigrantes, la globalización o los médicos judíos.