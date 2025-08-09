No podemos renunciar al talento sénior

Vivimos años de grandes transformaciones. La revolución digital, el adelanto imparable de la inteligencia artificial y el envejecimiento generalizado de la población están cambiando de manera acelerada la sociedad. Estos cambios, lejos de ser una amenaza, pueden ser una gran oportunidad si sabemos identificar los activos que tenemos y los ponemos en valor. Y uno de estos activos es el talento sénior. Este fue el tema central de la jornada organizada por la Fundación Pimec dedicada al talento sénior. Uno de los mensajes que más se repitió es que no podemos permitirnos el lujo de desaprovechar este capital humano.

Hoy, de acuerdo con Eurostat, el porcentaje de población mayor de 65 años en Europa supera el 21%, y se prevé que llegue al 30% en 2050. Además, muchas personas continuarán viviendo más años con salud, energía y ganas de seguir aportando valor. Estamos ante una nueva realidad demográfica que pide una actualización de las estrategias empresariales y sociales. Ya no tiene sentido ver el envejecimiento como una etapa de retirada, sino como una etapa con un potencial extraordinario para sumar experiencia, criterio y liderazgo. El aumento de la esperanza de vida genera, además, un reto adicional para la sostenibilidad del sistema de pensiones y para el conjunto del Estado del bienestar, puesto que implica un incremento sostenido del gasto sanitario y social. En este escenario, aprovechar el potencial del talento sénior puede ser también una parte de la solución, contribuyendo a alargar las trayectorias laborales de manera flexible y enriquecedora.

La inteligencia artificial está transformando profundamente muchos sectores. Automatiza procesos, optimiza recursos y acelera decisiones. Pero precisamente por eso, las competencias humanas —como el pensamiento crítico, la empatía, la capacidad de orientar y de liderar— se vuelven más valiosas que nunca. Y estas capacidades no se improvisan: se cultivan con los años. El talento sénior tiene mucho que decir. Cuando una persona con 30 o 40 años de experiencia se jubila sin haber podido transmitir su conocimiento, estamos perdiendo un recurso insustituible. Son décadas de vivencias, decisiones, contactos y aprendizajes que se marchan sin dejar huella. Desgraciadamente, esto pasa demasiado a menudo. Un requisito urgente es superar el edadismo —a menudo inconsciente—, que hace que muchas personas séniors se sientan descartadas justo en el momento en que todavía tienen mucho a aportar. Según Eurostat, solo un 22% de las personas de más de 55 años participan en formación continua. Y muchas organizaciones no tienen ningún plan para retener, activar o reconocer su talento sénior. Esta realidad dificulta la transferencia de conocimiento entre generaciones.

Pero hay buenas noticias. Algunas empresas ya han empezado a actuar. Están incorporando iniciativas como los planes de segunda carrera, la jubilación flexible o la formación digital adaptada a las necesidades de los profesionales más veteranos. También se están promoviendo programas de mentoría, donde las personas con más experiencia guían y transmiten conocimiento a las más jóvenes, y de ‘reverse mentoring’, en qué son los jóvenes los que ayudan a los séniors a incorporar habilidades digitales o nuevas maneras de trabajar. Este intercambio mutuo enriquece a ambas partes y fortalece la cultura colaborativa de las organizaciones. También hay empresas que están promoviendo equipos intergeneracionales para innovar, resolver problemas complejos y mejorar la cohesión interna. Cuando se crea un entorno de respeto y colaboración entre generaciones, los resultados mejoran. Lo demuestran estudios recientes, como el de Turi (2023), que concluye que las organizaciones con diversidad generacional muy gestionada obtienen mejores resultados en rendimiento, innovación y clima laboral.

Tenemos que hacer un cambio de mirada: el talento sénior no es un vestigio del pasado, sino un activo clave para el futuro. No nos podemos permitir el lujo de derrocharlo. En un mundo donde la tecnología avanza a gran velocidad, la verdadera ventaja competitiva lo tienen las organizaciones que combinan juventud y experiencia, impulso y criterio. Activar este talento no es solo una cuestión de justicia, sino una decisión inteligente para afrontar con garantías los grandes retos de nuestro tiempo. El futuro no lo construirán solo los algoritmos, sino las personas capaces de darles sentido.