La Orquesta Panorama, arma secreta electoral

La próxima semana España vive su semana más mágica del año. Solo el día 15, festividad de la Asunción de la Virgen, 1.205 de los 9.000 municipios españoles celebran sus fiestas patronales.

Trabajar y vacacionar es compatible en este país de grandes contrastes. Más de uno puede pensar, equivocadamente, que la próxima semana aquí no trabaja ni Dios. ¡Grave error!

Más 400 orquestas irán de un pueblo a otro de España, las mejores no siempre actúan en los municipios más grandes, sino en los que tienen más presupuesto. En agosto músicos, montadores y distribuidores de bebidas no paran, pero los alcaldes y concejales tampoco.

Un estudio de la Universitat Pompeu Fabra demostró que los alcaldes que duplicaron la cantidad de dinero dedicada a fiestas obtuvieron una renta electoral extra de un 2% de votos en las elecciones municipales siguientes. ¡Una calle mal asfaltada y una farola rota son perdonables, pero unas fiestas aburridas no!

En fiestas no vale el discurso de la austeridad: si un alcalde quiere ser reelegido en las próximas elecciones debe contratar a la Orquesta Panorama, la más espectacular, más aplaudida y mejor pagada, con un caché por encima de los 35.000 euros en agosto.

El año pasado 162 alcaldes dieron un paso firme hacia su reelección contando con la participación en sus fiestas de esta orquesta gallega, formada por 33 personas de las que 10 son músicos, 5 cantantes y 5 bailarines, fundada hace más de 30 años por Ángel Martínez 'Lito', un visionario que no sabía nada de música, pero sí de fiesta.

Según datos del Ministerio de Hacienda, el pueblo de España de menos de 10.000 habitantes que más gasta en fiestas es Talarrubias (Badajoz), con un presupuesto de 1.619.500 euros. Para hacerse una idea de la magnitud de esta inversión, grandes ciudades de nuestro país como Elche o Granada tienen menos presupuesto para sus fiestas. La teoría del estudio de la UPF se demuestra cierta en este municipio extremeño donde el PP lleva ocho años con una holgada mayoría absoluta.