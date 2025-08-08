Opinión
Director adjunto de EL PERIÓDICO
Ferran BoizaFerran Boiza
Director adjunto de EL PERIÓDICO
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona, lleva más de tres décadas cubriendo información política en medios de Barcelona y Madrid como Europa Press, La Vanguardia y El Mundo, donde trabajó 26 años y fue Jefe de Nacional. En 2023 se incorporó a Prensa Ibérica, donde ha sido Director de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA hasta su nombramiento como Director Adjunto de EL PERIÓDICO.
Jumilla, el tiro en el pie de un PP bisoño
Decía Kennedy que “un error no se convierte en un error hasta que te niegas a corregirlo” y en las últimas horas hemos tenido el mejor ejemplo en la desconcertante reacción del PP al tiro en el pie que se ha propinado la alcaldesa de Jumilla al aprobar en el Pleno del Ayuntamiento una moción proponiendo la limitación de las actividades religiosas en los espacios públicos del municipio murciano.
Ni el flamante nuevo secretario general, Miguel Tellado, ni el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, ni el de Política Autonómica, Elías Bendodo, han sido capaces de atajar una polémica que muchos han interpretado como un ataque a los musulmanes y que ha provocado, incluso, la intervención de la Conferencia Episcopal para recordar lo obvio, que las “manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa”, asimismo recogida en la Constitución.
La bisoñez demostrada por el PP es doble. Por un lado, no detectando el potencial polémico de hacer seguidismo a Vox en un momento, además, en el que su líder, Alberto Núñez Feijóo, trata de distanciarse de la formación de Santiago Abascal. Y por otro, dejando que la bola de nieve se haga cada vez más grande por su sorprendente incapacidad de reacción para evitar quedar atrapado entre el Gobierno, que lógicamente no ha desperdiciado la oportunidad puesta en bandeja, y Vox, que busca cualquier rendija para intentar dinamitar la convivencia, aunque en Jumilla residan desde hace años en total armonía ciudadanos de hasta 72 nacionalidades diferentes.
Acusar a PSOE y Vox de “polarizar” la vida política no parece la forma más adecuada de salir del callejón sin salida en el que se han metido los populares convirtiendo un problema local que en cualquier otro momento hubiera pasado desapercibido en una crisis reputacional de primer nivel a cambio, además, de un pírrico beneficio: que el único edil de la ultraderecha en el Ayuntamiento de Jumilla apoye los Presupuestos municipales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Mossos paran en la AP-7 a un camionero por hablar con el móvil y le encuentran 410 kilos de cocaína, hachís y marihuana
- El audio de un empresario: “Koldo, muchas gracias por lo del Puerto de Bilbao, es una donación de 5.000 euros, eres un crack”
- Los Mossos suspenden temporalmente el expediente disciplinario a los agentes que ayudaron a Puigdemont a escapar
- Una doctora explica qué le ha pasado a la nariz operada de Lucas, de Andy y Lucas: 'Ha mutado nivel máximo
- Documentos del MNAC muestran que pintura expuesta en el Prado salió de Sijena ilegalmente
- Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
- Transportes supera el ecuador de las obras para conectar en Madrid el AVE de Cataluña con el del noroeste
- Una mujer llamó a Koldo para quitar los controles de un club nocturno en Algemesí: 'Soy importante en la vida de José Luis...quítame a la policía de El Ciervo