Illa sobrevive en minoría

El president de la Generalitat, Salvador Illa. / Arnau Carbonell Vidal / Govern

El primer año de gobierno de Salvador Illa presenta un balance esperanzador. Teniendo en cuenta las dificultades con las que cuenta el presidente de la Generalitat, se entiende el aprobado sobrado que obtiene en la mayoría de los sondeos de opinión. Efectivamente, de todos los presidentes que ha tenido la Generalitat de Catalunya, Illa es el que tiene una representación más exigua en el Parlament: 42 diputados, muy lejos de los 68 que requiere la mayoría. En estas circunstancias, y sin contar con socios de gobierno estables, tener hilvanadas sus principales promesas electorales es un éxito. Ello es el resultado de haber puesto la gestión por delante de la ideología. Y de haberlo hecho buscando el diálogo partido a partido, como suelen decir en el fútbol. Con este talante y la colaboración del Gobierno de Pedro Sánchez, le ha sido posible acordar el traspaso de Rodalies, y empezar a hacerlo efectivo. Más importante aún, la decisión de ceder de forma progresiva a la hacienda catalana los tributos recaudados en Catalunya. En este caso, al ritmo que requiere la complejidad técnica y política de una medida que apunta a un horizonte federal.

Ninguna de estas dos medidas estrella serán de sencilla implementación. Sobre todo, en lo que se refiere a la financiación, donde Illa rema contra corriente. Contra el escepticismo de aquellos independentistas que, azuzados por Carles Puigdemont, siempre están dispuestos a ver una trampa detrás de cada retraso. Y contra el Partido Popular y sus gobiernos autonómicos, a quienes ni Illa ni la ministra Montero han conseguido convencer de que, por muy singular que sea, la financiación catalana atiende a criterios de solidaridad y es exportable a otros territorios. Si a ello se añade la debilidad del Gobierno de Sánchez, acosado por denuncias de corrupción, y las suspicacias de muchos jueces que recuerdan lo sucedido con el Estatut de 2006, se tiene un cuadro completo de las dificultades que Salvador Illa ha sorteado por el momento, pero que podrían recrudecerse en otoño.

Son muchos los retos que Catalunya ha ido posponiendo en los años del 'procés'. La ampliación del aeropuerto –que choca con los socios de investidura–, la política de vivienda, las becas universitarias, una política decidida de memoria histórica, la mejora de la educación catalana, a la cola de muchas comunidades, la atención al mundo rural, la transformación de la industria, una política turística sostenible, la persistencia de la violencia machista. En estas y otras cuestiones, ahora hay por lo menos una carpeta abierta en la plaza de Sant Jaume. En algunos casos con programas pergeñados. Cosa bien distinta son los acuerdos políticos necesarios para llevarlas a cabo. En particular para aprobar los presupuestos del 2026, que dependen de Esquerra Republicana y los Comuns. Lo fácil es echar la culpa a los demás. Sin embargo, Salvador Illa debe aceptar que gobernar es algo más que pacificar y gestionar. Es ser capaz de explicar hacia dónde quiere llevar Catalunya. Con qué horizonte acometerá los retos que hemos enunciado. Con ocasión de alguno de sus viajes, el presidente catalán ha dado algunas pistas. Ahora hace falta presentar algo más que un programa de Gobierno. Un relato que responda a los desafíos del siglo XXI.