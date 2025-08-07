La inteligencia artificial: origen y perspectivas

Un cerebro humano y una red neuronal artificial sincronizan su actividad en un espacio compartido de conexiones luminosas. / ChatGPT/T21

La inteligencia artificial (IA) es una rama de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que, tradicionalmente, requerían inteligencia humana. Aunque la idea de máquinas pensantes ha existido durante siglos, la IA como disciplina formal nació en la década de 1950 con el célebre artículo de Alan Turing 'Computing machinery and intelligence' (1950) y su famoso test.

A partir de la década de 1980, el auge de los sistemas expertos permitió aplicar la IA en sectores como la medicina y la industria. Sin embargo, las limitaciones técnicas y el alto coste provocaron un freno en su desarrollo. Con el nuevo siglo, el crecimiento del poder computacional, la disponibilidad de grandes volúmenes de datos ('big data') y el desarrollo de nuevas técnicas como el 'machine learning', la IA resurgió con fuerza.

Un hecho significativo que podría representar el inicio de una nueva era dominada por la IA, podríamos situarlo a finales de 2022 con el lanzamiento del ChatGPT por la empresa OpenAI como un modelo conversacional, que en enero de 2023 ya superaba los 100 millones de usuarios activos. A partir de este momento, cualquier persona podía mantener conversaciones, escribir textos, responder preguntas, generar código e imágenes.

Durante los últimos años las aplicaciones de la IA no han hecho más que aumentar a gran velocidad, alcanzando a muchos ámbitos de la vida de las personas. Esta nueva revolución está cambiando radicalmente la educación, las finanzas, la sanidad, las actividades de ocio y otras actividades que afectan a nuestra vida.

El futuro de la IA es prometedor, pero también plantea retos éticos y sociales. Será crucial abordar cuestiones como la privacidad de los datos, la transparencia de los algoritmos, el sesgo en los modelos y el impacto en el empleo. Para que el desarrollo de la IA sea inclusivo y beneficioso para las personas, será necesario combinar innovación tecnológica con políticas públicas, formación continua y participación ciudadana.

Para terminar este breve artículo sobre un fenómeno tan complejo como el de la IA, y pensando en los efectos sobre la población de nuestro país, quiero destacar tres aspectos fundamentales:

El primero es que una cosa es el cambio tecnológico y otra la capacidad de adopción del mismo por parte de una sociedad determinada. De ello depende tanto el aumento de productividad de la economía como la capacidad para generar nuevos puestos de trabajo que compense la inevitable pérdida en algunas actividades.

El segundo es que en toda revolución tecnológica, hay ganadores y perdedores. Continentes, países, ciudades y grupos sociales podrán adoptar y adaptarse positivamente o no al potencial de este cambio radical.

Finalmente, que el futuro depende de todos nosotros, de las políticas públicas, de las estrategias económicas que adopten las empresas, de las capacidades de las personas para participar de forma creativa en esta revolución.

Lo que resulta indudable es que no hay opción, o aprovechamos la oportunidad que nos ofrece la revolución de la IA o la decadencia estará asegurada.