Ante las cifras de la amenaza, la UE apuesta por la disuasión como vacuna contra la guerra

Recientemente, EL PERIÓDICO se hacía eco de las legítimas dudas respecto a la amenaza rusa. En Alemania quieren estar listos para la guerra, en palabras del ministro de Defensa, Boris Pistorius (SPD, socialdemócrata), ante la pública ARD. Y arrojan cifras:

Pronto Rusia producirá en un semestre tantas armas como el arsenal completo de los ejércitos alemanes. Con costes menores, su gasto militar no es comparable al occidental. “Han implementado una economía de guerra y siguen su rearme”, afirma Pistorius. “No debemos pensar” que se pararían “en la frontera de Ucrania”. Oficiales de la OTAN afirman que pueden producir cada año tres millones de proyectiles de artillería —más que “los 32 países de la OTAN juntos”—. Un estudio del Instituto de la Economía Global de Kiel (IfW Kiel) reconocía un importante incremento de producción. Por ejemplo, en tanques: en 2022, eran 123 unidades. A principios de 2025 ya llegaban a las 387. En solo un trimestre, Rusia produce más tanques que todos los que la Bundeswehr tiene disponibles —339 a principios de 2025, en 2004 tuvo 2.400—. Por el momento, los rusos mandan la mayoría de sus unidades a Ucrania. Cuando la guerra acabe “las dimensiones de sus ejércitos serán considerables”.

Para la experta en seguridad Stefanie Babst se trata de “una guerra contra la democracia occidental, el orden de seguridad europeo, la UE y la OTAN”. El mayor general Horst von Butler, comandante del NATO Joint Warfare Centre, citaba amenazas directas de la televisión pública rusa: “Los cohetes Oreschnik pueden llegar a las bases americanas en Polonia en 11 minutos, a Rammstein en Alemania en 15 minutos, hasta los cuarteles generales de la OTAN en Bruselas son 17”.

Carlo Masala, profesor de la Universidad de la Bundeswehr, habló de una “agenda neoimperial” en la que es realista asumir que el Kremlin pueda “desafiar” a la OTAN. La tele rusa se refería a “Finlandia, Varsovia, los países bálticos, Moldavia (...), Tallin”, y después “Alaska”, “todo” debe “volver al Imperio ruso”. Los futuros efectivos de los ejércitos rusos serán de 1,5 millones de soldados. “Una amenaza muy real para los territorios de la OTAN”, remachó Masala.

También matizó los riesgos: “Rusia no atacará toda Polonia”, ni tampoco “perpetrará un ataque directo a Alemania”. Probablemente “hará un test a la OTAN” mediante un ataque limitado a alguno/s de sus territorios.

La pregunta es cómo reaccionará la Alianza. “Si la OTAN no lo hace de forma unánime, entonces el presidente Putin habrá conseguido su objetivo, la destrucción de la arquitectura de seguridad europea”. Y allí es donde entra España. Rusia queda lejos; las amenazas que nos acechan vienen del Sahel. Si España no es solidaria con la UE, ni con la OTAN, nuestros socios no lo serán con nosotros cuando les necesitemos.

Como “elemento clave de la postura reforzada de disuasión y defensa de la OTAN” ante la nueva realidad, España lidera una brigada multinacional en Eslovaquia, como despliegue permanente que según fuentes consultadas, se prepararía para acoger en caso de conflicto a una brigada de soldados del Ejército de Tierra, ampliable.

Lo que ya habría empezado, según sospechan servicios de inteligencia, son los ataques híbridos; a cables de comunicación submarinos, a centros logísticos de paquetería o mediante vuelos de reconocimiento de drones a cuarteles e infraestructuras críticas. “La ciudadanía no es consciente de la amenaza masiva a nuestra seguridad”, afirmó el parlamentario verde Konstantin von Notz.

El Gobierno federal trabaja en secreto en el Plan de Operaciones Alemania, que prevé la colaboración entre militares y civiles en caso de conflicto. El coronel Armin Schaus, del Comando de Dirección Operativa, sabe que su país se convertiría en un gran 'hub' logístico para envíos de tropas y materiales hacia el flanco este de la Alianza. Tienen incluso planes de protección civil ante ataques aéreos, de drones, de misiles. De ahí las necesarias inversiones para conseguir la soberanía tecnológica, y eficientes escudos antimisiles europeos.

¿Podemos ahorrarnos todo eso? Este 14 de julio, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmaba que para “ser libres hay que ser temidos”. La UE ha elegido la disuasión como vacuna contra la guerra.