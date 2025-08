Rufián, ERC y la unidad de la izquierda

Gabriel Rufián, entrando en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. / David Castro

El eco mediático de Rufián ha permitido situar en medio del debate político las nefastas consecuencias de la carencia de unidad de acción del conjunto de las izquierdas. Una frase (“si no nos ponemos de acuerdo nos matarán por separado”) le bastó para emitir un SOS y una denuncia ante la inacción o el cainismo de los partidos de izquierda. Es una prueba de ello el espectáculo desalentador de discordias y enfrentamientos entre Sumar y Podemos, por ejemplo, en una coyuntura marcada por el tsunami reaccionario, los efectos del cual, por previsibles en cuanto al deterioro de las libertades, tendrían que hacer caer del caballo a los dirigentes reticentes a abandonar las zonas de confort.

Felicitémonos, pues, de que el portavoz del grupo republicano independentista haya colocado el elefante en medio de la habitación. Es muy posible, aun así, que hoy no existan las condiciones idóneas para hacer posible un polo republicano autodeterminista de izquierdas estatal nacido a partir del vínculo directo del elector. Posiblemente, solo será posible una vez que se hayan constatado los efectos de la ultraderecha cuando lleve años gobernando. Pero entonces posiblemente se lamentarán las oportunidades perdidas.

En todo caso, el diputado Rufián siempre podrá decir aquello de “quien avisa no es traidor”. Un pronunciamiento, el suyo, que no fue desautorizado por Junqueras, a pesar de que el presidente de ERC afirmó que hoy en día no existían suficientes condiciones para implementarlo, porque él mismo había votado afirmativamente los documentos congresuales que mandatan su partido a asumir una “estrategia común desde la pluralidad política y nacional”, sin la cual “resultará difícil lograr el mínimo impacto democratizador que, a nivel estatal, es condición necesaria para el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los PPCC”.

Aun así, las izquierdas catalanas sí tienen al alcance asumir un debate conjunto sobre cómo y de qué manera las fuerzas progresistas favorables al ejercicio del derecho a decidir tienen que encarar el futuro inmediato. Cuesta digerir que, atendiendo a las amenazas crecientes que planean sobre la catalanidad, la iniquidad, las libertades, la cohesión social y la viabilidad económica de nuestro país, todavía no hayan acometido la organización de una Conferencia Nacional de las Izquierdas Catalanas. Pública y participada por la ciudadanía y la sociedad civil.

Dicho en otras palabras, que no exista suficiente voluntad para librarse de atrincheramientos sectarios a fin de interpelar a la sociedad catalana sobre la necesidad de conformar un frente amplio que las coordine, tanto en los movimientos sociales como en las instituciones. Un proceso progresivo de unidad tan inevitable como necesariamente maduro y desvelador. Maduro para contener la destilación de todo lo que es compartido: fortalecimiento del Estado social (educación, sanidad, autonomía personal y sistema público de pensiones básicamente), conquista del derecho subjetivo al usufructo de una vivienda, fiscalidad progresiva, derechos de ciudadanía para todo el mundo y la construcción de una solución que permita a todos los catalanes, independentistas o no, decidir libremente su futuro. Y desvelador porque ante la extendida desafección existente, ante el pasotismo rampante de un electorado desengañado o entregado a la ultraderecha, el único antídoto para que vuelvan ilusiones y confianzas pasa porque las élites de la izquierda hagan una cura de humildad y dejen de mirarse el ombligo. En definitiva, poner en valor y activar la riqueza de todo lo compartido en el convencimiento de que las diferencias se van superando cuando el trayecto se hace de manera conjunta.

Que en las próximas elecciones españolas las izquierdas catalanas situadas a la izquierda del PSC ofrecieran una plataforma electoral conjunta, sin necesidad de renunciar a las marcas propias, que permitiera que los Rufián, los Pisarello, David Fernàndez y ‘tutti quanti’ fueran juntos a las Cortes españolas actuaría como efecto espejo ante el desbarajuste de la izquierda española y contribuiría a impedir la victoria Feijóo/Abascal. El mismo Frente Amplio Autodeterminista que en las elecciones al Parlamento de 2028 se situaría en un escenario de victoria o de suficiente fuerza como para impedir la derechización del socialismo catalán.

Está claro, haría falta que las nomenclaturas se espabilaran y que, de entrada, se dirigieran a sus votantes y les dijeran el porqué no.