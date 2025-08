El relevo de los autónomos en el campo: una urgencia de país

Un bombero en un campo agrícola afectado por el incendio de la Segarra. | ZOWY VOETEN

El paisaje rural catalán se vacía lentamente mientras el campesinado y la ganadería luchan por mantenerse vivos. El abandono de explotaciones, la carencia de relevo generacional, el descenso de autónomos y una sociedad que admira el campo pero no lo sostiene con firmeza, ponen en riesgo la soberanía alimentaria y el equilibrio territorial. El futuro del campo también se construye en la mesa, en el mercado y en cada decisión de compra.

Y es que el paisaje rural catalán, tan admirado y fotografiado, esconde una realidad incómoda. Cada mes cierran explotaciones agrarias, desaparecen manadas y se vacían fincas que habían estado activas durante generaciones. Detrás de esta desaparición hay una realidad estructural: la carencia de relevo generacional, la presión normativa y, sobre todo, la precariedad económica que vive el sector.

La gran mayoría de las explotaciones agrarias y ganaderas catalanas son familiares y gestionadas por autónomos. En solo una década, el número de trabajadores autónomos en el campo ha caído un 16%, de 24.550 personas en diciembre de 2014 hasta 20.540 en diciembre de 2024.

Como autónomos, conocemos bien qué quiere decir gestionar un proyecto propio. En el campo, esta dificultad se multiplica. Una explotación agraria necesita inversiones a medio plazo —infraestructura, maquinaria, manadas, formación—, pero ninguna de estas inversiones tiene sentido si no hay un mínimo de seguridad para quedarse en la finca, para vivir y para hacerla crecer.

El sector lo ha denunciado reiteradamente: burocracia, importaciones, imposición y presión sobre los precios, costes de producción... y una cadena de distribución que a menudo fija los precios que paga según criterios externos, muy alejados de la realidad de la finca y, a menudo, muy ajustados o incluso por debajo del coste real de producción. Cuando vivir o trabajar en el campo es una carrera de obstáculos, el mensaje a las nuevas generaciones está claro: no merece la pena quedarse.

El campesinado y la ganadería no pueden ser unos oficios residuales. Si no hay jóvenes que quieran coger el relevo, el territorio queda expuesto al abandono. Los campos se llenan de zarzales, los bosques se expanden, aumenta el riesgo de incendios y se pierde el mosaico agroforestal que mantiene el equilibrio ecológico. Lo hemos vivido hace pocos días: el cambio climático multiplica el riesgo de grandes fuegos, y un territorio sin actividad es mucho más vulnerable. Pero para que este equilibrio continúe, hace falta rentabilidad, respeto y una mirada a largo plazo.

Uno de los grandes errores que como sociedad seguimos cometiendo es diseñar el mundo rural desde los despachos, con mirada urbana, desconectada de la realidad sobre el terreno. Las normativas urbanísticas, ambientales y de gestión a menudo responden a una lógica pensada para ciudades, no para masías, granjas o fincas dispersas. Y esto genera incontables trabas para vivir y trabajar en el campo: reformar una casa, abrir un camino, instalar energía, gestionar y consolidar una explotación... todo resulta lento, caro y complicado. No hay que inventar soluciones, sino escuchar al sector y facilitar que pueda hacer su trabajo, desarrollar su actividad.

Como sociedad, empatizamos con quien vive de la tierra... pero no basta con el apoyo simbólico. Hace falta una acción directa, cotidiana y coherente: a pesar de que la elección de lo que compramos no siempre es fácil, escoger productos de temporada, de proximidad y con origen conocido quiere decir hacer mucho más que alimentarnos. Estamos apoyando a los jardineros del territorio, personas que, con su trabajo, lo cuidan y lo protegen. Y, a la vez, hacemos posible la continuidad de las explotaciones y el relevo generacional. El cambio no vendrá solo de las políticas, sino de la coherencia entre lo que decimos y lo que consumimos.

Los autónomos queremos condiciones para vivir dignamente de nuestro trabajo. Pero también pedimos un entorno que nos valore. El campo no es una excepción. Al contrario, sin actividad agraria y ganadera no hay territorio vivo, ni país soberano ni seguridad alimentaria. Las instituciones tienen que revisar el marco normativo, facilitar la gestión de las explotaciones y la continuidad de los proyectos familiares.

Pero nosotros, como ciudadanía, también tenemos mucho que decir. Podemos hacer una compra más consciente, preguntar de dónde viene lo que comemos, exigir trazabilidad y así dar valor a quien trabaja la tierra y cuida las manadas. Porque al final, lo que ponemos en el plato también gestiona y conserva el entorno.

Los autónomos hacemos posible que se pueda vivir y trabajar en todo el territorio. El campo es un ejemplo claro: no solo produce alimentos, sino que cuida los paisajes, mantiene el equilibrio ambiental y genera actividad local. Pero para que todo esto tenga futuro, hay que garantizar el relevo. Nadie continuará un trabajo que no permite vivir con dignidad. Preservar el territorio es un compromiso colectivo. Garantizar la actividad y el relevo generacional, una necesidad compartida.