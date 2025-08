'El meu avi', Nike y el Guernica

El meu avi va anar a Cuba, con miles de pañuelos blancos alzados al aire, suena desde hace más de medio siglo en la playa de Port Bo de Calella de Palafrugell. Es la banda sonora de las habaneras, del verano, del mar, de las emociones compartidas. Es el sonido de un pueblo. Aunque este año la canción fue borrada del programa oficial, acabó siendo entonada por una playa llena hasta la bandera. Como una especie de rebelión sentimental. No entraré a debatir la figura de su autor, ni mucho menos a justificar ninguna conducta. ¡Dios me libre! Pero sí querría escribir lo que representa una pieza como esta, que ha traspasado de largo a su creador y se ha convertido, sencillamente, en un icono. En una marca.

Sí, una marca. Las canciones, las películas, las pinturas o los libros, cuando arraigan en el imaginario colectivo, se convierten en más que obras de autor. Son símbolos cargados de valores, de emociones, de historia compartida. No hace falta que nadie sepa quién escribió El meu avi para notar un nudo en el estómago cuando suena. Eso es lo que hacen las marcas potentes: conectan con las personas a otro nivel, emocional, casi instintivo.

Al igual que ocurre con toda gran marca, El meu avi, lleva asociada una promesa: la de reencontrarnos con el verano de infancia, con los abuelos, con la sal en la piel, con todo un sentimiento de país. Esta promesa no es del compositor, es del público. Y el público no la quiere dejar pasar. Cuando una pieza cultural llega a este nivel de identificación, ya no es simplemente una canción: es patrimonio emocional. Es memoria viva.

Y no es el único caso. ¿Quién podría escuchar a Imagine de John Lennon sin pensar en la paz, aunque Lennon también fue criticado por su trato con algunas parejas? ¿O Thriller de Michael Jackson, a pesar de los múltiples escándalos que han rodeado su figura? Y si hablamos de pintura, el caso de Picasso es paradigmático. El genio del cubismo ha sido acusado de tener una actitud machista y manipuladora hacia muchas mujeres. Pero ¿podemos dejar de admirar a Guernica por ello?

Si empezáramos a cancelar obras o marcas por los pecados de sus creadores, tendríamos que vaciar museos, quemar libros, apagar radios y cerrar tiendas. Porque si juzgáramos la obra por el pasado del autor, probablemente no querríamos ninguna.

Los seres humanos somos contradictorios, imperfectos, llenos de sombras y clarores. Y no es relativizar nada. Es reconocer que la obra, cuando se convierte en colectiva, cuando pasa a formar parte del bagaje cultural de un pueblo, es mayor que la biografía de quien la creó.

Las marcas funcionan así. Nike no es solo una empresa: es superación, es esfuerzo, es Just Do It. Y por mucho que pudiera tener problemas de producción en algún momento, la marca es mucho más que eso. Lo mismo pasa con El meu avi. No es únicamente una canción escrita hace décadas. Es un ritual compartido, un momento que hace vibrar una playa entera, una liturgia laica de un pueblo que canta unido.

Y aquí es donde radica el verdadero debate: ¿cómo gestionamos estas obras cuando sus creadores caen en desgracia o se ponen en duda? ¿Debemos dejar de escucharlas? ¿De enseñarlas? ¿De interpretarlas? Cada uno tiene su respuesta, y yo no pretendo imponer ninguna visión. Pero sí me pregunto: ¿nos podemos permitir perder parte de nuestro legado emocional por culpa del pasado de una persona? La cultura es mucho más que sus autores. Es transmisión, arraigo, conexión.

De hecho, muchas piezas, como ocurre con las marcas, han ido evolucionando en manos del público. Bella Ciao, canción de origen italiano cantada por los partisanos durante la Segunda Guerra Mundial, ha tenido múltiples versiones y significados. Hoy se ha convertido en himno de resistencia en todo el mundo, independientemente de quién la escribió. Al igual que No Surrender de Bruce Springsteen, que nació como una declaración de ideales entre amigos de juventud y ha acabado siendo un clamor universal de fidelidad, compromiso y lucha. Cuando suena en directo y el público lo levanta al unísono, ya no es sólo una canción: es un acto colectivo de resistencia vital.

Quede claro que, en estos dos casos, no estamos hablando de autores polémicos. Más bien al contrario: son ejemplos de obras que han traspasado la intención original y se han convertido en símbolos compartidos. Como ocurre con las marcas, el verdadero significado nace cuando la gente conecta emocionalmente.

Porque, al final, amamos las marcas (al igual que las canciones) que nos hacen sentir parte de algo más grande. Y eso no se invalida por el currículum de quien lo creó. La memoria emocional de un pueblo no se puede cancelar tan fácilmente. Quizás, a veces, la obra merece más respeto que el autor.