El indispensable pacto nuclear

El hasta entonces inimaginable apagón del 28 de abril, que dejó sin luz a toda España a excepción de las Islas Canarias y las Baleares, provocó el desconcierto entre los ciudadanos y supuso, a la vez, una clara señal de alarma en torno al funcionamiento, las capacidades y la seguridad del sistema de suministro eléctrico. Aquel grave incidente propició, asimismo, el resurgimiento del debate sobre la energía nuclear y la necesidad de alargar la vida de las centrales españolas, cuyo cierre fue acordado hace nueve años y que debería producirse de forma escalonada en el período 2027-2035.

Hoy en día tanto el sector eléctrico como el Gobierno saben perfectamente que, para garantizar un suministro suficiente y fiable a los usuarios, hay que seguir contando, al menos durante unos cuantos años, con la contribución de las centrales nucleares. Estas son propiedad fundamentalmente de Iberdrola y Endesa, así como también de Naturgy y EPD, que tienen algunas participaciones minoritarias. Sin embargo, el indispensable pacto entre las compañías y el ejecutivo de Pedro Sánchez sobre las condiciones para que las centrales nucleares sigan funcionando está encallado. De forma incomprensible para los ciudadanos, el diálogo se encuentra en punto muerto, bloqueado por el afán de ambas partes de imponer sus reglas, en un absurdo e irresponsable juego del gato y el ratón.

Fue Sánchez quien fijó las líneas rojas del Gobierno para llegar a un acuerdo con el sector de la energía nuclear. Son tres: que se garantice la seguridad de las centrales nucleares, que se asegure igualmente la seguridad del suministro a los usuarios y, tercera y fundamental, que el coste de seguir contando con la energía nuclear no se traslade a la factura de la luz. El ejecutivo tampoco parece dispuesto a rebajar los gravosos impuestos y tasas que en la actualidad pagan las centrales nucleares. Las compañías eléctricas, por su parte, argumentan que no disponen de margen suficiente para absorber en solitario los costes de mantener la actividad de las centrales. Para ellas, subrayan, no resulta rentable darles continuidad si ni el Gobierno -vía rebajas fiscales- ni el usuario -mediante el incremento en la factura de la luz- asumen parte de los costes. Con la intención de ejercer presión sobre las empresas eléctricas, el ejecutivo español señaló públicamente que, desde su punto de vista, dilatar la vida de las centrales nucleares no es imprescindible para garantizar el suministro de electricidad y evitar que incidentes como el apagón del pasado abril se repitan.

Es completamente necesario que el Gobierno y las compañías eléctricas abandonen las maniobras de carácter táctico y se pongan a trabajar de forma seria, leal y constructiva en el acuerdo para posponer el cierre de las centrales. La prioridad del Gobierno y de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, debe ser, por encima de cualquier otra consideración, conseguir que el suministro sea suficiente y fiable. La discusión, que ha de orillar los prejuicios ideológicos, debe desarrollarse con celeridad, pues el comienzo de los cierres programados se encuentra cada vez más cerca. Por su parte, las eléctricas tienen que evitar la tentación de aprovechar las circunstancias para, relegando el interés general, intentar aplicar exigencias económicas desmesuradas.