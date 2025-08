Hay solución ante la ocupación ilegal de inmuebles

Nadie puede entender cómo es posible que cuando se produce la ocupación ilegal de un inmueble no existan instrumentos legales para conseguir la inmediata recuperación de la posesión a la persona que es el propietario de la vivienda, y que se encuentra impotente ante el fenómeno actual de la ocupación ilegal de pisos.

Las últimas reformas legales que se han aprobado han provocado un evidente desequilibrio entre propietario de vivienda y arrendatario o persona que ocupa ilegalmente un inmueble, llevando una cierta desazón en aquellas personas que desean invertir en la compra de vivienda para obtener una rentabilidad, o, simplemente, para tenerla para sus hijos el día de mañana. Y todo esto viene por la situación de los retrasos que ha introducido la ley de vivienda 12/2023, de 24 de mayo, a la hora de devolver la posesión de los inmuebles a los propietarios cuando se dejan de pagar las rentas y la inexistencia de una reforma legal eficaz que permita que los propietarios recuperen sus viviendas antes de que transcurran 72 horas desde que el inmueble ha sido ocupado ilegalmente.

La respuesta que se ha dado a estas situaciones es trasladar a las espaldas de los propietarios de inmuebles el problema de la carencia de vivienda que tienen algunos ciudadanos, y que, cierto y verdad, merecen que las administraciones públicas les ayuden para poder encontrar un alojamiento en donde residir con sus hijos cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, lo que es correcto y determina que sea el Estado y las comunidades autónomas los que protejan a las personas vulnerables que necesitan una vivienda en la que residir con sus familias con las ayudas que sean necesarias para ello. Pero lo que no es posible admitir es que esta función social de la vivienda se esté cumpliendo por los propietarios de inmuebles mediante la espera para recuperar su posesión cuando dejan de cobrar las rentas, o bien cuando sus casas están siendo ocupadas.

Recordemos también que la ley orgánica 1/2025, de 2 de junio introdujo recientemente una modificación legal en virtud de la cual se recogía que en los casos de ocupación ilegal de inmuebles el trámite a seguir sería el del juicio rápido, algo que ya advertimos que era ineficaz para el problema de la ocupación ilegal, ya que la única solución es la de la expulsión inmediata entre 24 y 72 horas, una vez que se ha detectado la entrada ilegal en un inmueble por personas que no sean sus titulares, ni tengan ningún contrato arrendaticio. Y tal es así que la propia Fiscalía General del Estado acaba de aprobar una instrucción en la que señala que solamente se podrá ir a juicio rápido cuando exista atestado policial con detenido en estos casos, lo cual es realmente impensable, ya que estas circunstancias no se dan conjuntamente.

En todo el entorno de la Unión Europea este tipo de situación es absolutamente impensable, ya que en todos los países de nuestro alrededor la expulsión inmediata en caso de ocupación ilegal es la respuesta urgente que se otorga por parte del Estado de derecho a quienes ven que sus viviendas han sido ocupadas ilegalmente. Y la solución es una ley integral que fije que quien acceda ilegalmente a un inmueble que no le pertenece, ni es arrendatario legal, será expulsado entre 24 y 72 horas, y que para evitar el fraude de los contratos falsos se exija por ley que los contratos de arrendamiento se deben elevar a escritura pública notarial, e inscribirse en el Registro de la Propiedad.

Además, no cabe alegar, como se está haciendo por parte de quien ocupa ilegalmente una vivienda, o deja de pagar rentas, que no tiene otro sitio a dónde acudir, o que se encuentran en situación de vulnerabilidad, al solicitar a los propietarios de estas viviendas que esperen a que encuentren otra, ya que los propietarios de vivienda no son los responsables de esa situación de vulnerabilidad y esa 'puerta' que debe ser tocada es la de la Administración pública y no la del propietario, que no es responsable en modo alguno de que quién ha ocupado la vivienda carezca de medios para poder acceder a otra. Por ello, es evidente que quien carece de vivienda debe tener puertas a donde tocar en la Administración, y que se las 'abran' para que se otorgue la debida ayuda a quien la necesita realmente, pero se hace preciso la aprobación de una ley integral para resolver este problema grave que sufre el país con casos graves de propietarios que se están convirtiendo en los auténticos vulnerables por el daño moral que provoca que encuentren su vivienda ocupada por terceros y con respuestas negativas y retrasos a la hora de poder recuperar su inmueble, que tanto trabajo les ha costado conseguir. Porque esto hay que tenerlo en cuenta también. Y es el esfuerzo que les ha costado a muchos ciudadanos adquirir un inmueble para que luego se lo ocupen y no puedan recuperarlo de inmediato.