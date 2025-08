Von der Leyen, ¿error u omisión?

Donald Trump y Ursula von der Leyen.

Y en esas ya estamos en agosto. El mes que alguien definió como una pausa entre dos sinfonías. La que hemos escuchado y que el público no quiere recuperar y la que debería seducirnos así que llegue septiembre. Pero sabemos que tampoco será. No solo porque la conocemos y está en el programa de mano sino porque la orquesta política que la interpretará hace tiempo que anda desajustada y sus músicos, obstinados, se resisten a revisar la partitura a pesar de estar incluidos en cinco de las diez principales preocupaciones de la ciudadana. Barómetro del CIS de julio que a la corrupción y el fraude le suma los problemas políticos y el mal comportamiento de Gobierno y partidos. Todos.

Por si no fuera suficiente, a la subasta de quién agrupa más delincuencia entre presunta y acumulada se le añade ahora quién tiene más cargos con currículum falsificado. Puestos a limpiar el paisaje de desaprensivos e indocumentados, se podría aprovechar el momento y revisar la lista de colocados por intercambio de favores, votos y amistades en cualquier ámbito de influencia de las administraciones públicas. Profesionales contumaces de la propaganda o limitados transmisores de consignas tan superficiales como bien remunerados a pesar de su poco oficio.

Que esto suceda a nivel español no es novedad ni excepción. Fuera, las cosas no están mejor. A la escandalosa impotencia de los organismos internacionales ante el genocidio de Gaza retransmitido en directo le sucede la larga guerra en Ucrania, donde los drones sustituyen a los tanques y el uniforme militar ya no blinda a Zelenski de las protestas de sus compatriotas hastiados de que la agresión de Putin se haya convertido en excusa para todo.

Nombres y tendencias supeditados al nuevo orden internacional marcado por un aspirante a premio Nobel de la paz a quien pocos se atreven a reprocharle sus intemperancias. Sí, lo ha hecho Pedro Sánchez en el marco de la OTAN limitando la inversión en defensa y seguridad, pero el líder socialista español, aunque sin entusiasmo, ha respaldado el acuerdo comercial cerrado con el estadounidense por Ursula Gertrud von der Leyen (Ixelles, Bélgica, 8 de octubre de 1958).

Claudicación, indignación y dimisión son las palabras que la presidenta de la Comisión Europea está escuchando una semana después de superar una moción de censura. Si aquella la provocó la ultraderecha, las críticas actuales le llegan de socios, aliados y colegas. Círculo infernal. Su aplicación del principio del mal menor vendido como inevitable no ha gustado a nadie y menos a los estados que temen más castigo a sus ya maltrechas economías por unos aranceles antes inexistentes y cuya afectación real está por ver. Y todo porque el impredecible empresario se ha salido con la suya simplemente dedicándole a la alemana el tiempo de descanso entre dos partidas de golf en un campo escocés de su propiedad.

Política de fulgurante carrera pública auspiciada por Angela Merkel, a Von der Leyen se le reprocha no haber exigido desde Bruselas una mayor contundencia frente a Washington. Como si no se creyera la fuerza económica que el continente todavía mantiene. Suele pasar cuando domina el temor a perderlo todo y la defensa desprende la indolencia propia de aspirar solo a quedarse con algo. Pero así no se construye. Solo se resiste. Y el rival ya te ha tomado la medida.