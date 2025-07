El caso Montoro: nada nuevo

Lo primero que evidencia el caso Montoro que ha estallado recientemente es la instrumentalización total de la jurisdicción penal por la política, y digo esto porque lo de Montoro no solo se está investigando judicialmente en Tarragona a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, desde 2018, o sea, hace la friolera de siete años, sino que era 'vox populi' cuando todavía era ministro de Hacienda. Yo, desde luego, lo supe entonces, y no tengo contactos con el CNI.

Sorprende que un asunto tan grave, que no solo afecta al ministro de Hacienda del PP de aquella época sino a la práctica totalidad de la cúpula del ministerio, se haya tramitado tan sigilosamente, y que algunos medios de comunicación, que conocían su existencia, no hayan dicho hasta ahora esta boca es mía. Y aún hay cosas más sorprendentes, como que uno de los investigados, Salvador Ruiz Gallud, que había sido uno de los peritos que la Agencia Tributaria designaba en los asuntos más importantes que tramitaba la Fiscalía Anticorrupción (concretamente recuerdo que lo fue en aquella célebre causa de Barcelona contra Huguet y la cúpula de la Inspección de Tributos, en la que yo ejercía la defensa de uno de los acusados), acabara siendo socio-director del célebre despacho desde el que, al parecer, Montoro traficaba sus influencias como jefe de la Hacienda Pública.

Para quienes, como yo, paguen cuantiosos impuestos por desempeñar honestamente su actividad profesional, no está de más recordar que Montoro, que tenía un cuerpo de Inspección de Tributos temible, fue el autor de la amnistía fiscal que el Gobierno del PP aprobó en 2012, poco después de la aplicación de una fuerte subida del IRPF y del IVA en diciembre de 2011. La amnistía fiscal supuso que casi 32.000 españoles regularizaran activos no declarados a Hacienda, aflorando 40.000 millones ocultos al Fisco, y a estos se les animó a regularizar a base de ofrecerles tributar únicamente el 10% de lo declarado, con una rebaja del tipo impositivo, lo que dio lugar a que los amnistiados acabaran pagando una media del 3% de las cantidades regularizadas gracias al Sr. Montoro, y el Estado perdiera unos 38.000 millones de euros. Todo ello sucedía en la misma época, año 2012, en que el Gobierno del Sr. Rajoy, para poder enjuagar la crisis financiera producida en la banca, tuviera que pedir el rescate a la Unión Europea en la nada desdeñable cantidad de 100.000 millones de euros, que por supuesto la banca no ha devuelto a los contribuyentes.

El perfil de las empresas que se beneficiaron de las influencias del ministro Montoro, desde su anterior despacho, no eran precisamente tiendas de ultramarinos ni pequeños comercios, sino empresas de primera línea, tales como gasistas, eléctricas, renovables, que veían recompensada su fidelidad a aquel despacho, incluso legislativamente, con obscenas legislaciones a la carta, que al parecer ha investigado durante años sigilosamente el juzgado de Tarragona.

Desde luego, y aun cuando no acabe de comprender cómo este asunto no ha estallado antes en los medios, lo que me trae a la cabeza, es que, como diría el diputado Rufián, estos señores del PP no hayan entendido todavía que no les conviene para nada esta guerra judicial, con fines políticos, en la que vienen enzarzados desde que instaron la investigación sobre la financiación ilegal del PSOE en el célebre asunto Filesa en el año del señor de 1991, hace 34 años.

Deberían entender de una vez que, en esta materia, siempre serán corruptos prémium frente a ocasionales corruptos cutres de la izquierda.