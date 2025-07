Mal fin de curso

Sánchez presentó ayer su balance de fin de curso y Feijóo contestó de inmediato con un discurso ante la dirección del PP. ¿Más de lo mismo? Sí, diálogo de sordos y la casi seguridad de que en septiembre la crispación seguirá siendo la nota dominante. Con preocupantes y grandes incógnitas. El presidente se esforzó, al menos, en hacer un balance, pero... ¡tan triunfalista! Sí, se crea empleo y ya hemos recibido 45.000 millones de los fondos Next Generation, el 70% del total, por haber cumplido el plan de reformas pactado con la UE. Sí, el Gobierno ha ganado el 85% de las votaciones en el Congreso.

Pero el relevante decreto-ley antiapagón ha sido tumbado por una «mayoría negativa» que va del PP y Vox a Junts y Podemos. El Gobierno quiere recuperarlo. Parte, con un simple decreto (sin ir al Congreso) y parte por otro decreto-ley que aseguró que al final será aprobado. Como pasó con la Agencia de Seguridad Pública.

Pero la clave son los Presupuestos. Sánchez dijo que presentará los del 2026 y dejó entender que los negociará (y hablará personalmente) con Puigdemont. ¿Y Podemos? Pero no garantizó que salieran pues necesita negociar día a día con su mayoría de la investidura. Dice que es un mérito porque el PSOE es el único partido que puede hacerlo. ¿Y si no se aprueban? Imperturbable, repitió que «las legislaturas duran cuatro años». Vale, pero ¿toda una legislatura sin Presupuestos? Y no es cierto –como dijo– que las del PP siempre sean de cuatro años. La última de Rajoy no llegó a los dos por la moción de censura del propio Sánchez. ¿Olvido intencionado?

Y pese a los planes y grandes discursos, el acceso a la vivienda –peor aún en los jóvenes– es hoy más difícil y caro que en el 2018, cuando llegó al Gobierno. Su balance social tiene así un gran borrón. Resumiendo, un Sánchez triunfalista –que quería aparentar haber superado el caso Santos Cerdán– no sabe ni si tiene mayoría y está dispuesto a gobernar dos años más, aunque sea sin Presupuestos. Se piense lo que se piense de su balance, no parece un horizonte de estabilidad.

Pero Feijóo tampoco garantizó nada. Repitió el discurso catastrofista del «todo va mal, o peor» y que la legislatura está acabada porque no hay mayoría. Vale, pero él tampoco la tiene y si la tuviera sería, como en algunas autonomías, con un pacto con Vox al que no citó en todo el discurso. ¿No existe aquello de lo que no habla? Y así tampoco crea confianza pues en Bruselas y Berlín el centroderecha pacta con los socialdemócratas para no depender de la extrema derecha. ¿Feijóo no seguiría a Merz y pactaría con Vox? No sabe, no contesta.

Pero lo peor de todo fue el tono de arrogancia y gran menosprecio respecto al resto (salvo Vox) de opciones políticas. ¿No sabe que cuando dice que Sánchez llegó al poder «rodeado de una manada de sinvergüenzas» está menoscabando los derechos de ciudadanía de los muchos votantes de Sumar, Podemos, ERC, Junts, PNV y Bildu? ¿Cree que con este lenguaje genera confianza en el futuro de España?