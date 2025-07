Un hambre atroz

El desamparo de una madre gazatí viuda con un hijo desnutrido: "Ya no se sostiene en pie" / Essa Ahmed / AFP

Morir de hambre, ver morir de hambre. Elegir salvar a uno de tus hijos o dejar que todos mueran. No comer para dárselo a ellos. ¿Sobrevivirán sin ti? Morir o robar. ¿O matar? Tú ya no eres tú. No te reconoces… Todo está escrito. En las crisis alimentarias, los niños y los ancianos mueren primero. Después, las mujeres ceden sus restos de comida a los hijos, y mueren. Asolan las enfermedades. En la calle, los adultos se desploman sin remedio. Antes, los que pueden, huyen. Las fronteras colapsan. La inestabilidad se dispara en los países vecinos. En un efecto dominó, millones de personas se ven forzadas a migrar. En los países receptores cunde el miedo. También el odio. Sí, todo está escrito. El hambre es el pozo negro de la humanidad.

Gaza se adentra en la hambruna. Según Alex de Waal, antropólogo experto en crisis humanitarias, Israel está perpetrando la “hambruna más intensa, más severa y más cuidadosamente diseñada” desde la Segunda Guerra Mundial. “No hay otro caso desde 1945 en el que exista este nivel de inanición masiva y, a escasos kilómetros, ayuda humanitaria esperando para ser distribuida sin impedimentos logísticos, salvo la voluntad política”. O algo peor: la distribución utilizada como cebo para disparar contras los hambrientos.

La hambruna tiene el nombre propio de cada una de las personas que la sufren, pero también es un dolor colectivo que perdura en la memoria de los supervivientes. Es trauma y vergüenza, el reconocimiento de una pérdida de humanidad. Lo saben muy bien quiénes son capaces de provocarlas. Matar de hambre es mucho más que matar a personas, es destruir una sociedad.

Es la Gran Hambruna irlandesa (1845-1852), con más de un millón de muertos y dos millones de migrantes víctimas del hongo de la patata ante la inacción del gobierno británico. Es el Holodomor (1932-1933), hasta cuatro millones de ucranianos muertos por la colectivización forzosa de sus granjas por el régimen soviético. Es la Hambruna de Bengala (1943), entre dos y tres millones de víctimas por la política colonial británica. O la Gran Hambruna China (1958-1962), la más letal de historia. Como mínimo, 16 millones de personas muertas por errores políticos. Ahora, con una precisión tan milimétrica como cruel, Israel está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la infamia.

¿Es solo eso, un nuevo capítulo? Después de décadas de mejora en la nutrición mundial, el porcentaje de personas afectadas por el hambre se disparó en 2020 y no disminuye. Los territorios amenazados por la hambruna se extienden, cuando prácticamente habían desaparecido. La ayuda humanitaria, lejos de aumentar, disminuye. El encarecimiento de algunos alimentos como el trigo de Ucrania, sometido a bloqueos y ataques, y los casos de corrupción están laminando el compromiso internacional. Los recortes de Trump en ayuda exterior ahondan en el desamparo. La hambruna de Gaza es la historia de una atrocidad por parte de Israel, pero también de la pasividad asesina del resto del mundo. ¿Es ese el futuro?