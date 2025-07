Bárbara Rey: "No hablé del Rey con mis hijos hasta que salió a la luz"

"Después de mí, el diluvio", dijo Madame de Pompadour, la amante más famosa de Luis XV. Era una versión rococó del "que salga el sol por Antequera". Eso y algo más tiene en común con Bárbara Rey (Totana, Murcia, 1950), ícono de la Transición, amante de Juan Carlos I y mujer que siempre huyó hacia delante sin pararse a pensar demasiado en las consecuencias. Lo confirman algunos capítulos de 'Yo, Bárbara. Mis memorias' (Plaza & Janes).

¿Se reconoce en la listísima cortesana?

No soy tonta. Pero si eres inteligente, tienes que tener un punto de maldad para sacarle partido. Y yo no lo tengo.

¿Ni en el asunto del Rey?

Sabino [Fernández Campos, jefe de la Casa del Rey] me dijo que no me salían trabajos porque él no quería. Eso está grabado, pero no ha salido porque solo han hecho uso de todo aquello que dejase mal. Pude subsistir con el dinero que le pedí. Mi intención era que a mi familia no les faltara de nada. Y cuando mis hijos ya no lo necesitaron, nunca pedí nada, pudiéndolo hacer porque tenía todo lo que mi hijo me robó.

"Cuando mis hijos ya no necesitaron de mí, no pedí nada, pudiéndolo hacer porque tenía todo lo que mi hijo me robó"

Fue un chantaje, en verdad.

No existe prueba. No está ni en los papeles de Manglano. Lo único que espero es que el Rey cuente toda la verdad en sus memorias.

¿Hablará de Bárbara Rey?

Como no hable de mí, perderán todo el interés.

¿Diría que se enamoró de usted?

Creo que sí. Lecquio dijo un día que su tío había llorado mucho por mí. No sé si creérmelo, porque no le veo yo llorando.

"Si pudiera hablar con él, le preguntaría por qué no se dio cuenta de lo que tenía de bueno conmigo"

Aún se lo puede preguntar.

Ya no. La última vez que hablamos, le pedí disculpas. "No te preocupes", me dijo. Y no supe más. Su teléfono privado desapareció. Aún lo tengo en una agenda. Me gustaría saber por qué no me llamó. Y por qué no se dio cuenta de lo que él tenía de bueno conmigo.

¿Ha compartido decepciones con Corinna Larsen alguna vez?

Aunque nos hayan pasado cosas parecidas, no tenemos nada que ver. Yo soy capaz de pedirle dinero al Rey, pero no de quedarme con algo que me ha dicho que le guarde.

"Excepto mi marido y Garrigues Walker, los hombres me escondieron y me mintieron"

El Rey, Alain Delon, Charly Rexach... ¿Quién la quiso como quería?

Joaquín Garrigues Walker. Siendo ministro, no le importó venir a casa y dejar el coche oficial fuera. Éramos amantes sin practicar, porque estaba enfermo. Hay relaciones que son mucho más íntimas sin llegar al sexo, que pasan por el respeto y el cariño. Excepto él –y mi marido, claro–, los hombres me escondieron y me mintieron.

Se sitúa en el papel de víctima, pero se metió solita en avisperos.

He sido muy echá pa’lante, desde pequeña, sí. Estuve muy sometida en la infancia y la pubertad por la enfermedad de mi madre, muy sometida en mi matrimonio, muy sometida por los hombres, que me han engañado mucho. Creo que mi matrimonio fue una huida hacia delante, porque estaba con un hombre [el Rey] que se aprovechaba de mi físico y mi compañía. Si lo hubiera pensado, no me habría casado con él. Era un psicópata absoluto.

"Donde más circo hay es en el poder"

La corte y el circo son lo mismo, dice.

Lo digo sin menospreciar al circo, que respeto mucho. Me refiero a que donde más circo hay es en el poder. El problema es que la gente no se quiere enterar, porque hay información al alcance de la mano sobre, por ejemplo, lo que ocurrió en la Transición.

¿Qué sabe del 23-F, de lo que Armada calló, por ejemplo?

En ese momento yo estaba embarazada y cuando una está embarazada, estás tan centrada en que todo vaya bien que no quieres llevarte ningún sobresalto.

"Mi madre fue muy infeliz también, y nos lo trasladaba a nosotros"

Vaya. ¿Lo suyo ha sido más tapar el agujero de la insatisfacción?

Yo no me he sentido querida. Solo por mi padre, aunque su forma de manifestar el amor no era de abrazar, besar y decir "te quiero". Mi madre fue muy infeliz también, y nos lo trasladaba a nosotros.

"Si no te hubieras dedicado a lo que te dedicas, habrías podido ayudar", le dijo ella.

Estuvimos bastante tiempo sin hablarnos. Le dije que no era mi madre. Yo me he dejado la vida ayudándoles. De hecho, me he metido en problemas para que no les faltara nada. Nunca corté el cordón con ellos, ni con mi pueblo.

"Yo nunca hablé del Rey con mis hijos. No tenían ni idea. Se enteraron cuando todo salió a la luz"

Su hija, Sofía, dice que cuenta menos de lo que puede.

Se refiere a cosas íntimas de la familia. Yo nunca hablé del Rey con mis hijos, por ejemplo. No tenían ni idea. Se enteraron cuando todo salió a la luz. Todo lo que mi hijo Ángel dice no responde a la realidad.

Tras leer su libro, Ángel ha dicho: "Mamá, te vas a cagar".

Hasta hace muy poco era el hombre más importante de mi vida con gran diferencia, pero lo que ha hecho no tiene perdón de Dios. Espero que no le pase con su hija lo que me ha ocurrido con él, y tiene más papeletas que yo.

¿Por qué se ha llegado a este punto?

No lo sé, pero el dinero y los cómplices idóneos tienen mucho que ver. Estoy convencida de que no nos ha querido nunca ni a su hermana ni a mí. Solo le pido a Dios que no me necesite nunca, porque querrá decir que le va bien.

"Lo agradable es que he sido mil veces tocada, pero no hundida"

¿Cómo se blinda ante tanto desapego?

Hay algo que me protege y me da fuerzas. Es como si Dios me ayudara a salir a flote. He estado en tratamiento psiquiátrico durante un año por todo lo de mi hijo, pero no voy a la televisión a contar este tipo de cosas. No estoy dispuesta a dar pena. Lo agradable es que he sido mil veces tocada, pero no hundida.