La familia real al completo disfruta en el Liceu

Hacía siete años que un presidente de la Generalitat no asistía a la entrega de los premios Princesa de Girona. El último fue Carles Puigdemont. Este jueves, Salvador Illa, lo hizo en lo que para algunos supone restablecer definitivamente la normalización institucional entre Catalunya y España.

La ceremonia fue espectacular. Una excelente puesta en escena, perfecta la dirección artística a cargo de Hansel Cereza, uno de los fundadores de la Fura dels Baus, todo en un espacio único como el Liceu y bajo el control del director de la Fundación, Salva Tasqué. A todo eso, la selección por parte del jurado de los premiados fue sobresaliente en una muestra más del buen trabajo que realiza esta Fundación.

Por si fuera poco, el catalán de la princesa Leonor roza la perfección y el Rey Felipe, muy relajado, se soltó hablando de un Andrés Iniesta que fue el invitado sorpresa.

"Me ha salido de dentro", me explico el Rey al saludarlo posteriormente en el maravilloso Salón de los Espejos y tras soltar el "Iniesta de mi vida" en su discurso. Felipe estuvo también muy cordial con el tenista Emilio Sánchez Vicario, mientras se interesaba constantemente por el resultado de la semifinal de España en la Eurocopa.

Emilio Sanchez Vicario y su esposa Simona Bronzetti, junto a Andrés Iniesta en el Salón de los Espejos / Cedida

Por su parte, la princesa y la infanta Sofía, inseparables las dos, no paraban de hacerse fotografías y selfies con los invitados. A su vez, la Reina Leticia conversaba desinhibidamente con buena parte de los presentes. Así que la vimos con la directora de comunicación de Grifols, Montse Ribas, o, como si de dos periodistas se tratara solamente, dialogando sobre nuestra profesión con la subdirectora del diario Sport, Iulene Servent.

El alcalde Jaume Collboni, que se fotografió junto a los jóvenes del ‘Cor Vivaldi’, me cuenta que todavía tiene mucho trabajo antes de cogerse vacaciones. Eso sí, al despedirme, con su habitual y agradecida sonrisa, me afirma: "Barcelona va bien". Pues sí, va mejor, pero uno diría que todavía debe mejorar. El presidente del patronato de Liceu, Salvador Alemany, es un hombre sabio que también sabe y mucho de baloncesto. Sus 17 años en el Barça le avalan. Sería bueno que Laporta le escuchara y, más aún, que le hiciera caso…

Estaba la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay, acompañada de Arturo Llopis de Spencer Stuart’s, que junto al conseller d’Esports, Berni Àlvarez, eran de los pocos que estaban a la altura del Rey. A la altura física, me refiero. El director de la oficina del presidente de Telefónica, Àlvaro Echevarría, se reencontró con su excolega, la directora de la Fundación del Banco de Sabadell, Sonia Mulero, y fue un placer cruzarme con Therese Jamaa y Francesc Fajula. Asistió solo, pero recibió muchas peticiones de fotos, Javier Sardà, al que vimos saludar al también periodista Ramon Rovira.

En el Liceu cuentan que pasan muchas cosas además de la música y quien mejor las conocen es su director general, Valentí Oviedo, y la directora de Relaciones Institucionales y Patrocinio, Helena Roca, aunque es verdad que nunca sueltan prenda. Por cierto, que fue sentido el abrazo de Helena con su hermano y presidente ejecutivo de Roca Junyent, el abogado Joan Roca.

No faltaron buena parte de la denominada sociedad civil, como José Crehueres, Ainhoa Grandes, Ramon Agenjo o Javier Godó, además del banquero de moda, Josep Oliu. Cerca de ellos estaba el publicista Lluís Bassat y, a poca distancia, los ‘jefes’ de la formación juvenil ‘Lideremos’, Tomas Güell y Xavi García Tort. Por esa zona también vimos, porque también destaca por su altura, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Y no tan alto, pero igual de amable, es su colega de partido Daniel Sirera. Antes de acercarme a Agnès Marquès y Giorgina Arnau, la pareja femenina de presentadoras, escuché de lejos al ministro que habla más alto de todo el gobierno y que no es otro que Jordi Hereu.

En fin, que hay que felicitar a Salva Tasqué y a todo su equipo por la brillante organización. Lástima que para realizar un evento de estas características tenga que movilizarse tantos mossos y policías. Más de quince coches de la policía catalana estaban en las Ramblas, francotiradores con espectaculares armas por todos los tejados y calles cortadas que sorprendían a los turistas y retrasaron la vuelta a casa de algunos invitados. En fin, que todo sea por la seguridad.