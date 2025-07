Ciudadana casi ejemplar

Hace años que Barcelona no se vacía en agosto. Esa era la medida del país para calibrar el alcance internacional de la ciudad: menos turismo, menos actividad. Eso ha cambiado mucho, y ahora tampoco se vacía en julio. Cuando terminan las clases, el tráfico y los accesos a la ciudad mejoran… o solían hacerlo. Hoy, el colapso en las entradas a Barcelona durante julio es la nueva medida de la gentrificación. El currante tiene que ir a trabajar igual, ya viva en el carrer Major de Sants, en la calle Sant Elías, o en Cardedeu o Arenys de Mar. Y el volumen de coches parece el mismo que el del resto del año.

El otro día iba sin prisa y decidí comportarme como una ciudadana ejemplar: coger las Rodalies y dejar el coche en casa, a pesar de haber hecho ya todos los pasos (afortunada de poder hacerlos) para transitar hacia las placas solares y el coche eléctrico. El resumen es que a una se le quitan las ganas de ser ciudadana ejemplar solo con pisar el andén. Confías en que tanta gente esperando será para distintos trenes, pero no. En plaza Catalunya ya van como sardinas, y toda esa gente quiere subir al mismo tren que tú. Codazos indisimulados ya para entrar; nadie quiere esperar al siguiente porque —sospecho, por los nervios de quienes parecen habituales— no pasa en breve, o vete tú a saber.

Son cincuenta minutos hasta llegar al destino, en realidad casi lo mismo que en coche, pero un poco más denigrante: el aire acondicionado no da para tanta gente apretujada, respirando espacios vitales ajenos. Me fijo en las caras brillantes a mi alrededor. No hay ni una que parezca feliz. Yo debo tener la misma cara de asco, así que intento relajarme. Paso la mirada entre el trazo de un grafiti para poder ver el mar a través de la ventana. Y mientras nos acercamos a una estación, un niño de unos diez años con la camiseta del Barça se escabulle entre las piernas para llegar antes que un señor mayor a un asiento que acaba de quedar libre.

Me sale, claro, irritada, advertirle de que debe sentarse el señor mayor. El niño me mira con mala cara y hasta yo misma me digo: ¿pero por qué te metes? Bajo del tren con mal cuerpo. Eso, cada día, ida y vuelta, perjudica el bienestar de las personas. No hacen falta estudios que lo certifiquen. Con más trenes ya cambiaría.