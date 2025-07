La vida es un país extranjero por el que vagamos esperando a que amanezca, en cualquier esquina, la señal de la amistad, un quiosco que traiga tus periódicos, un encuentro inesperado, el recuerdo por el que tú viajaste hace siglos, o quizá en 1974.

Ese modo de deambular por la vida de las ciudades me ha traído ahora, a México, tierra de nuestros exiliados, donde la guerra civil se prolongó como un espejo roto. Aquí asistí al impresionante encuentro que hubo en Chapultepec, en el centro mismo del inmenso bosque. Fue el reencuentro de los que se fueron y de los que se quedaron, los que huyeron en barco de la masacre de la guerra y aquellos que se quedaron, o no habían nacido, y vinieron más tarde al conocimiento de la historia triste de su país, España.

No estoy aquí, en México, para rememorar aquel momento, al que vine siendo un muchacho, sino porque ahora me atrajeron algunos personajes de la historia que fueron siempre parte de nosotros mismos. Escritores como Gabriel García Márquez, Octavio Paz o Elena Poniatowska, a los que me gustaría ver juntos a través de una rendija imposible, a la que solo se puede acceder con las ganas de que la vida contada sea también la vida que se puede vivir todavía.

Pero, como dicen acá, ni modo. Unos no están, otros ya están rememorando, como yo mismo, aquellos tiempos en que España, por ejemplo, se venía a reconocer aquí, a saberse, a quererse después de la triste contienda que en México se vivió como un peregrinaje, la 'España Peregrina' de José Bergamín y de León Felipe, de tantos como los que perdieron la vida añorando el país del que vinieron.

Veo, en este espejo que me regala el tiempo que hace ahora en la mañana de México, como si fuera hoy, deambulando por el avión que hizo escala en Madrid para llevarlo al México que celebraba al poeta, a Rodolfo Llopis. Este era en París el último vestigio institucional de la República, que existía solo en el corazón de los vencidos y en la nostalgia de los que, siendo muchachos, cantábamos a escondidas “España, mañana será republicana”.

Ahí lo veo a Llopis, paseando la melancolía de sus ojos por las veredas del avión que en esa parada parecía un navío clandestino en el cielo que dominaba Franco. El viejo republicano iba por las veredas del navío, mirando a un lado y al otro, reconociendo nuevos semblantes de los que desde Madrid llevaban flores rojas al pasado. Aquella ristra de nombres propios a los que saludaba Llopis eran Félix Grande, Celso Emilio Ferreiro, José Miguel Ullán, Ramón Chao o José Manuel Caballero Bonald, ninguno de los cuales ya no está con nosotros… Los esperaba un gallego insólito, Alejandro Finisterre, el exiliado que inventó el futbolín…

Celso Emilio, el gallego, iba cantando, o tarareando, canciones viejas, de Rosalía o suyas, y yo escuchaba desde mi asiento de muchacho como si estuviera volando al mundo libre en el que se guardaban las esencias republicanas, o simplemente una memoria.

Fue un viaje extraordinario, sobre todo cuando el gentío que concitó la idea del homenaje a León Felipe se encontró en el hotel Camino Real con sus paisanos o sus amigos del otro lado, exiliados como Juan Marichal, que al venir del exilio se sintió tan cerca de España (y de Tenerife, su tierra natal) como su escritura.

Marichal y tantos otros estaban aquí con restos inquietos de la 'España Peregrina', que ya no existe pero que mientras duró, con Bergamín al frente y tantos otros, le señalaba al mundo olvidadizo que aún era posible (con la guerra mundial por medio) salvar al país de la bravata de Franco. Este reinaba aún, naturalmente, cuando hacíamos ese viaje.

Vi cómo Octavio Paz se abrazaba con quienes fueron sus amigos durante el asedio de Madrid. En el entonces de la guerra él era un muchacho, y lo era más aún en los años del asedio, cuando paseaba como un soldado mexicano por los alrededores de la Biblioteca Nacional, aquella risa chiquita que exhibía, esta vez, en medio de sus amigos de España o de la diáspora.

Fue un encuentro que no olvido. Ahora me viene en el verano de México, los aviones sonando sin cesar sobre la ciudad soleada de Chapultepec, donde León Felipe espera flores del tiempo. Aquel abrazo de España y de España, las dos Españas, la de la tristeza y la de la esperanza, siendo ambas, en aquel momento, la alegría de agradecer a México su acogida. Y ahora, es decir ahora mismo, recuerdo que a veces, para lamento del tiempo y del recuerdo, se convierte en desdén esta relación inolvidable…

Los malos tiempos de este tiempo (los de Obrador, que es también asturiano) hacen que se rompa la significación de aquel viaje de abrazos porque un espejismo político marcado con mezquindad por quienes, en los últimos años, han hecho creer (aquí, en México, sobre todo) que las dos orillas, la de España, la de México, están vacías y como lejanas. Es una manera mezquina de dinamitar la conciencia de la amistad y eso no va a pasar, no pasará.

La vida es un país extranjero. Es cierto. Pero no aquí. Aquí no puede serlo.