Mi reino por un buen tren

Me doy cuenta de que me hago mayor cuando digo “puente aéreo” y los recuerdos me salen en blanco y negro. Hubo un tiempo en que yo me hinchaba a coger aviones de Barcelona a Madrid, y de Madrid a Barcelona, rezando (vamos a decir que rezando…) porque el AVE llegara de una pu…ntual vez. No éramos pocos los malpensados que nos preguntábamos si no lo retrasaban adrede, para que las compañías aéreas siguieran haciendo el agosto un poco más.

Cuando al fin el AVE Madrid-Barcelona llegó, fue la bomba en muchos sentidos. También estético. De toda la vida, los aviones los cogían ejecutivos agresivos de traje y maletín, mientras en los trenes te encontrabas mochileros agresivos y familias cargadas de hijos y de tápers. De repente, era justo al revés. Las compañías 'low cost' habían asaltado los cielos y en cambio el AVE era maravilloso (¡cinco minutos de retraso y te devolvían el dinero!) pero carísimo. El paraíso en la tierra ya existía, pero no era para todos los públicos ni bolsillos.

Poco a poco nos hemos ido acercando a los paradigmas de movilidad del mundo moderno: el avión para los trayectos intercontinentales, transatlánticos o en general largos, el tren para lo que queda más cerquita. Las ventajas son obvias. No solo porque el tren contamine mucho menos. Yo hace poco tuve que volar por trabajo y fue profundamente deprimente. Ya ni me acordaba de lo caro que es un taxi al aeropuerto, ni del rollo que es ir en transporte público acarreando una maleta, el bolso, la bolsa del ordenador... De lo pesado que es facturar y luego esperar en la cinta de equipaje rezando porque no te lo hayan perdido…De que si no quieres facturar, no puedes llevar ni un frasco de colonia en el equipaje de mano…De que lleva más tiempo pasar controles que volar, de que te hacen quitarte los zapatos, de que no puedes estirar las piernas durante el trayecto…Todas esas cosas que se soportan mejor si viajas a Nueva York o a Tailandia que a Jerez de la Frontera, como era mi caso. Encima, a la vuelta, mi avión salió tres horas tarde porque era el día de la DANA y no dejaban aterrizar en el Prat.

Normal que cada vez más gente prefiera el tren. Con la entrada de operadores privados en la alta velocidad los precios han bajado. También, ay, la calidad del servicio. Mi entusiasmo ferroviario me llevó hace unos meses a ir de Barcelona a Sevilla en tren, desdeñando el avión. En tren eran seis horas de Sants a Santa Justa, con breve parada en Atocha. El avión era mucho más rápido, pero si contabas todas las molestias de antes, durante y después…en fin, que decidí mantener los pies en el suelo.

Con la mala pata que me pilló el robo de cobre del siglo. Lo que tenían que haber sido seis horas de viaje se convirtieron en nueve. Las desgracias ocurren. Pero la desinversión y la falta de mantenimiento, también. Espero que le pongamos remedio, porque costó mucho llegar hasta aquí. Ojalá el movimiento no se tenga que volver a demostrar andando…hacia atrás, como los cangrejos.