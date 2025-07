'Indepes' contra rojos (y viceversa)

Ha bastado que Ione Belarra acusara preventivamente a los Mossos de hacer "batidas racistas basadas en perfil étnico" para que se desatara una fenomenal tangana entre una parte del independentismo y de la izquierda, en la que se han visto involucrados personajes tan relevantes como Puigdemont, Pablo Iglesias o Junqueras, además de los que alentaban a los suyos en cada manotazo virtual, un clásico en las reyertas digitales. Este artículo no entrará en el fondo del debate de los Mossos, primero porque cuesta creer que algunos se ofendan al descubrir que todas las policías, aquí y en todo Occidente, tienen un sesgo racista, y segundo, porque no es lo sustancial del fenomenal rifirrafe que nos han brindado las dos facciones. No, lo relevante no es el motivo de la pelea, sino la pelea en sí misma, que subraya los ajustes de cuentas pendientes del 'procés' y, en realidad, de la primera Catalunya autonómica. Desde los tiempos pretéritos en los que el pujolismo no podía ver ni en pintura al PSUC, y viceversa, y si quieren, desde la Semana Trágica y la Guerra Civil, hay un enfrentamiento atávico no resuelto entre los representantes de la burguesía catalana y los de las clases populares. En el arranque fulgurante del 'procés', en aquel lejano 2011, se produjo un breve paréntesis en esta antigua lucha intestinal, y la indignación de la izquierda tras la crisis de 2008 se unió con las ansias de emancipación del soberanismo y de una clase media harta del maltrato estatal.

Quizás fue un espejismo o una conjunción histórica casual, pero lo cierto es que el independentismo solo fue fuerte de verdad y movilizó a dos millones de personas cuando tuvo dentro a la izquierda de verdad. Las causas profundas de la disociación que vino después son complejas, pero es una verdad empírica que el independentismo se hizo pequeño cuando dejó de ser social. Ante la frustración por la pérdida de masa electoral, emergió un soberanismo rabioso, estéril y de derechas que se dedicó y se dedica todavía hoy a decir que la izquierda y la derecha españolas son lo mismo, que el PSOE y el PP son lo mismo y que todos los que no compran acríticamente sus ideas son lo mismo. En pleno intercambio de golpes, Pablo Iglesias ha tenido que recordarle a Junqueras que él, sí, fue a visitarle a la prisión. Como también lo hizo Ada Colau y tantos otros líderes de la izquierda. Porque, efectivamente, no todos eran ni son lo mismo. Y es que lo que demuestra la última y penosa refriega es que tanto unos como otros se han olvidado de que llegaron a estar unidos porque compartían una lucha muy parecida contra un Estado salvaje, del que en realidad todos son víctimas. Quizás sea ya demasiado tarde para volver al punto cero del 'procés', en el que unos y otros antepusieron sus intereses comunes a sus diferencias. Pero la única verdad tangible es que, en 2025, la marginalidad del independentismo, y también de la izquierda, crece proporcionalmente a sus ganas de pelearse entre sí. Cada día tienen todos más razón, pero cada día son todos más pequeños.