Gacetillas del exilio (2)

Incluso en el penoso exilio de Cala Montgó, no puedo sino preocuparme por esas profesiones tradicionales que se están perdiendo, oficios que no hace mucho procuraban buenos dividendos a sus esforzados artesanos y que ahora están al borde de la extinción. Me refiero, en concreto, a la profesión de abajofirmante, que está agonizando ante nuestros ojos, sin que nadie mueva un dedo para salvarla. Ignoro la situación en otros países, pero en España los abajofirmantes son siempre los mismos, unos vejetes que desde tiempo inmemorial se dedican a firmar manifiestos a favor del gobierno. Uno tenía la esperanza de que las cosas cambiaran, pero ahí están los de siempre, firmando casi con su último aliento en favor del que toque, hoy Pedro Sánchez, mañana Dios dirá.

Algo habría que hacer para proteger a la profesión de abajofirmante, antes de que mueran sus últimos ejemplares, bien que se dedican esfuerzos a proteger a cesteros, afiladores y zoqueros, otros honorables oficios que se están perdiendo, e igual de inútiles. Un primer paso sería incentivarla entre la juventud, la gente ya está harta de Pedro, Víctor Manuel, Joan Manuel, Ana, Miguel, Javier y el resto de abajofirmantes habituales, con sus años, sus achaques y su pastillero. No digo que la culpa sea suya, qué más quisieran, los pobres, que retirarse, bastantes años llevan ya firmando al pie del cañón, lo que ocurre es que hay una alarmante falta de relevo generacional. Ya les gustaría dejar paso a nuevos abajofirmantes, ni que fuera porque les debe de dar un poco de vergüenza firmar según qué cosas, pero hoy los jóvenes prefieren ser 'youtubers', 'influencers', futbolistas y cosas así, es ley de vida. Hay que promocionar la profesión de abajofirmante entre las nuevas generaciones, que sepan que es una forma tan honorable como otra cualquiera de ganarse la vida, estupendamente en algunos casos. No hay que avergonzarse de que en el DNI ponga “Profesión: abajofirmante”, ya basta de estigmatizar honrados trabajos.

El problema es que esa primera generación de abajofirmantes, todavía penosamente en activo, fueron gente autodidacta, aprendieron el oficio empujados por la necesidad, descubrieron que arrimarse al poder siempre rinde y se aplicaron a ello, pero sin una formación adecuada. No es que les saliera mal el invento, todo lo contrario, a la vista está, pero esta fórmula ya no vale para los jóvenes actuales. No puede seguirse así, hoy se hacen necesarios unos estudios reglados de abajofirmante. Tal vez un grado universitario sería exagerado, si se requiriera eso, la mayor parte de abajofirmantes actuales deberían dedicarse a otra cosa, ya que no poseen la titulación mínima para acceder a la enseñanza superior. Lo ideal sería un módulo de FP que formara futuros abajofirmantes, unos estudios que combinarían las imprescindibles prácticas –acompañar a Almodóvar, Serrat o Ana Belén a algún sarao organizado por Pedro Sánchez- con asignaturas útiles en esta profesión, del tipo "El Gobierno siempre tiene la razón", "Los otros son peores", "Beneficios de comer en la mano del poder”, “Que viene la ultraderecha”, “Dame pan y dime tonto” y en este plan. Esas materias podrían ser impartidas por abajofirmantes actuales, como una manera de honrarles y, de paso, evitar que se pierda su histórico legado.

Urge renovar la plantilla de abajofirmantes, que se nos está haciendo vieja. Hay oficios que pasan de padres a hijos, pero a la vista está que los retoños de los actuales están a otras cosas, ninguno sigue la bonita tradición familiar. Si se protege la población de buitre leonado, bien puede hacerse lo mismo con la de abajofirmantes, tanto o más carroñeros. Tal es el grado de envejecimiento de la colonia de abajofirmantes de la península ibérica, que en su última función aparece alguno que falleció entre la firma y la publicación del texto, lo que los expertos denominan un abajofirmante póstumo, cualidad exclusiva de dicha especie. Un fontanero, por ejemplo, difícilmente vendrá después de muerto a arreglarnos una cañería, por más que le insistamos. Un abajofirmante, en cambio, puede morir y seguir ejerciendo de abajofirmante, cosas así deberían servir para captar nuevos talentos, que nos tienen hartos, siempre los mismos.