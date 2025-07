Cristóbal Montoro: nada pasa, todo queda

El ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante una rueda de prensa en Moncloa en 2018. / EFE

Aunque el tiempo acabe revelando los secretos, a veces hay que empujarle. Es lo que ha hecho esta semana Donald Trump, avanzando dos años el momento oficial para desclasificar más de 240.000 páginas sobre Martin Luther King. No parece que los 6.000 documentos que Washington tenía a buen recaudo aporten grandes novedades. Parte de ellos son recortes de prensa y el resto informes que el FBI elaboró acerca de los movimientos y la figura de quien era visto como un desestabilizador, mientras se convertía en la conciencia racial de su época. Aún hoy sigue siendo el gran referente de la defensa universal de los derechos humanos.

Pero como no hay iniciativa sin polémica, esta la ha provocado la oposición frontal de la familia del reverendo. Teme que algunos de los papeles policiales sobre su vida privada devuelvan la polvareda que supuso la denuncia de la actividad sexual del mito, más cercana al abuso que criticaba que al respeto que predicaba. Un pormenor, el íntimo, al que se agarran los críticos con Trump. Dicen que el presidente utiliza la memoria de Luther King para disimular la amnesia propia acerca de su amistad con el depredador Jeffrey Epstein. La famosa lista de los contactos de alto nivel del empresario a quienes facilitaba relaciones con menores tiene a la Casa Blanca en vilo y al país a la espera. El pasado siempre vuelve.

Esto pueden temer también tanto los críticos como los apologetas de la transición española. La próxima desclasificación aprobada por el Consejo de Ministros sobre documentos de hasta 45 años atrás acaba con un silencio impropio, pero augura un debate intenso por las multas que se plantean a quienes reproduzcan información clasificada. Como si se buscara mantener cierta opacidad, obviando que la democracia avanza también gracias a la libertad de publicar papeles comprometedores para la oficialidad. Claro que siempre hay excepciones.

La última y más sonada, la practicada por el juez de Tarragona que ha mantenido el secreto del sumario activo durante siete años para que no se fuera al traste la investigación abierta a Cristóbal Ricardo Montoro Romero (Cambil, Jaén, 28 de julio de 1950).

El ministro de Hacienda de Aznar y Rajoy –más de diez años sumados- protagoniza estos días uno de los escándalos políticos más graves de los que se tienen noticia. Y los hay. No solo por haber beneficiado supuestamente a grandes empresas de sectores estratégicos, a quienes facilitaba pingües ahorros, sino por haber utilizado la Agencia Tributaria para, simultáneamente, amedrentar a unos y perseguir a otros, haciendo uso de una información tan confidencial como intransferible pero que él convertía en arma de intimidación.

Los siete delitos que se imputan a quien iba dando lecciones administrativas y se ufanaba de ser el rayo que no cesa de las arcas colectivas son lo suficientemente graves como para no dejar indiferente a nadie y hacer callar a muchos. La trama bajo sospecha en la que Montoro, presuntamente, enlazaba virtudes públicas con vicios privados abre, a su vez, muchas preguntas que requieren respuestas. Y no solo judiciales. También fiscales, porque de la información que está trascendiendo se derivan dudas razonables acerca de procedimientos que deben ser tan obligadamente rigurosos como en absoluto arbitrarios. ¿Alguien está dispuesto a jurar que es así?