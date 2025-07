Pasividad ante el holocausto palestino en Gaza

Palestinos portan sacos de harina en Yan Junis (Gaza), el pasado miércoles. / DPA vía Europa Press

El trimestral Afkar/Ideas, publicación que coeditan el Instituto Europeo del Mediterráneo y Estudios de Política Exterior, incluye en su último número dos artículos dedicados a la crisis de Gaza que enmarcan las constantes de un desastre humanitario que reúne todos los ingredientes de lo que cabe considerar como un holocausto palestino con luz, taquígrafos y medios de todo el mundo difundiendo a todas horas las imágenes de la matanza. Escribe Itxaso Domínguez Olazábal, profesora de la Universidad Carlos III: “En Gaza no se está viviendo una catástrofe humanitaria. Se está ejecutando, con cámaras delante, un proyecto político de eliminación. Las cifras de muertos, heridos y desplazados, aunque estremecedoras, no bastan para describir lo que ocurre. Porque lo que se despliega no es únicamente violencia, sino una lógica sostenida de desposesión que no comenzó en octubre de 2023 y que no se detiene en las fronteras de la Franja”. Resume Meir Margalit, activista israelí: “Tres factores -miedo, mesianismo, militarismo- atraviesan la estructura social israelí y han llevado al país a una crisis inédita. La única salida posible a este caos es la presión internacional”.

Ambos vectores de la crisis están íntimamente relacionados. El segundo explica la impunidad con la que Binyamin Netanyahu administra la carnicería sin grave quebranto del apoyo de la opinión pública israelí. El primero no hace más que adentrarse en la deshumanización por Israel de la comunidad palestina gazatí, del sitió por hambre llevado a la práctica hasta las últimas consecuencias por el Gobierno de Israel, sostenido incondicionalmente por Estados Unidos y favorecido por la pasividad ominosa de Europa, con Alemania al frente. El resultado de todo ello es la progresión de una operación de limpieza étnica cuyo objetivo es privar a dos millones de palestinos de su tierra desde hace siglos, un instrumento más radical y mortífero que la multiplicación de asentamientos de colonos en Cisjordania. Cualquier otra interpretación de las operaciones en curso basada en el derecho de todo Estado a defenderse, largamente superado tal atributo por Israel, no es más que una forma de encubrir lo que realmente sucede sobre el terreno.

Puede decirse que en la matanza sin freno que suma más de 59.000 muertos desde octubre de 2023 hay responsables directos por acción y los hay indirectos por omisión, con muchos de los gobiernos del Norte Global en primera instancia. La doble vara de medir europea, que se moviliza con justificación irrefutable en apoyo de Ucrania y sigue en los telediarios el desarrollo de la tragedia gazatí sin apenas mover un dedo, no hace más que proyectar sin suavizante alguno la peor versión de las relaciones internacionales, el abismo que separa con tanta frecuencia la decencia y la realpolitik.

El periódico francés Le Monde publicó el 4 de junio un editorial en el que describía el resultado del sistema de reparto en Gaza de la ayuda internacional, establecido por Israel. “Al decidir, con el apoyo de Estados Unidos y a través de una fundación creada para tal fin -la Fundación Humanitaria de Gaza (FHG)- transformar la distribución de ayuda en un medio de control y, potencialmente, de presión sobre los palestinos, las autoridades israelís no solo violan los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad en los que se basa el derecho internacional humanitario. Esta militarización de la ayuda, en nombre de la lucha contra Hamás, que, según el Gobierno israelí, la desvía en su propio beneficio, es garantía de desastres recurrentes”, vaticinó el diario. En un texto de enfoque parecido, el británico The Guardian concluyó que la distribución de ayuda por la FHG “sería causa de más penalidades”. El recuento de muertos por disparos de soldados israelís en los puntos de distribución ha dado la razón a esos y otros medios con dramática precisión.

Pero ni esta realidad, ni las imágenes de niños desnutridos, ni el testimonio de familias desposeídas por los bombardeos o expulsadas de sus hogares son ingredientes suficientes para que los gobiernos con recursos para hacerlo apliquen a Israel, como mínimo, un programa de sanciones sólido y categórico. Disfruta el Gobierno de Netanyahu de un salvoconducto que le libera de grandes sobresaltos, de dar cuentas de su comportamiento, de atenerse al derecho internacional, de temer que pueden acabar algunos de sus integrantes ante el Tribunal Penal Internacional para dar cuenta de su comportamiento y afrontar una larga condena por crímenes de guerra o contra la humanidad.

Debería Europa llenar este vacío que propicia la impunidad israelí y, esta vez sí, el gran reemplazo, el plan que pretende vaciar Gaza de palestinos y dejar la Franja en manos de Estados Unidos e Israel. Sucede, sin embargo, que la extrema derecha, activada por la teoría del gran reemplazo en Europa -la consolidación de una mayoría árabe-musulmana en el continente-, del todo irreal, se ha convertido en muchos lugares en la gran valedora del desenfreno israelí en Gaza. Las pocas voces que reclaman a la Unión Europea determinación y compromiso con las víctimas de la tragedia aparecen así como casos marginales o no determinantes en el desarrollo del conflicto, favorecido todo ello por la actitud poco menos que contemplativa de muchos estados árabes, adscritos al mismo tiempo a la inacción y las proclamas sin consecuencias.

Sucede asimismo que solo la comunidad académica acoge un debate central en el futuro de Oriente Próximo: ¿está Israel en vías de dejar de ser una democracia? La pregunta no es ociosa, el comportamiento de su Gobierno justifica toda clase de dudas sobre un futuro en el que prevalezcan los valores de la democracia y las sociedades abiertas. Alienta el programa de la coalición armada por Binyamin Netanyahu una deriva hacia el sionismo ultraconservador, el judaísmo excluyente y la impugnación del laicismo en favor de la confesionalidad, apoyada la mutación en curso en la militarización de los espíritus durante décadas. Se dirige la sociedad israelí hacia una forma de dualidad con dos universos enfrentados, hacia una división tajante entre dos formas de entender el futuro: probablemente mayoritario el unitario y expansivo; claramente minoritario el que sigue creyendo que la única paz posible es la que se logre a través de la solución de los dos estados, el proyecto que alumbró el realismo en el pasado y que pretende liquidar en el presente el sectarismo. Mientras tanto, la muerte se adueña cada día un poco más de un paisaje en ruinas sembrado de cadáveres.