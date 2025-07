¿Qué pasa cuando un diario publica algo que no es verdad?

La mañana del miércoles, desde EL PERIÓDICO lanzamos una alerta a nuestros lectores digitales explicando que el expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, estaba ingresado en un hospital de Barcelona como consecuencia de un ictus. No lo hicimos frívolamente ni para buscar eso que algunos llaman "clics". Dos fuentes médicas nos confirmaron la noticia que, además, resultaba verosímil porque es el hospital en el que habitualmente se trata Pujol que ya sufrió un ictus hace dos años. Pocos minutos después lanzamos una alerta en la que explicábamos que el hospital negaba el ingreso del expresident. Fuimos tan rápidos como la tecnología nos permitió y despublicamos también inmediatamente la noticia que resultó ser falsa. El mal ya estaba hecho porque algunos medios replicaron la información y otros muchos corrieron a tratar de confirmarla, síntoma en ambos casos de que la credibilidad del diario y de los diarios goza de mejor salud de la que pensamos a menudo. En todo caso, la primera alerta la debilita, pero la segunda, sin compensar la pérdida, la refuerza.

La verificación es la esencia del periodismo porque es la línea que separa la información del chismorreo. Bill Kovach y Tom Rosensteil explicaron a principios de este siglo que el elemento esencial del periodismo no es publicar, ahora lo puede hacer cualquiera, sino verificar. Una cualidad que requiere un método y que hay que estar siempre vigilante. Con Pujol nos falló el método. Tomamos nota y pedimos disculpas. Este tipo de errores, contra lo que piensan los adanistas, no son consecuencia de la digitalización. Julio Camba publicó una deliciosa columna en los años 20 del siglo pasado titulada "Hola, soy el muerto de ayer", en la que explicaba la visita al diario de una persona de la que habían publicado el obituario sin verificar que estaba muerta. En la era de la imprenta, las noticias falsas tardaban más en desmentirse que en la era digital. No todo son desventajas. Pero rectificar es un deber.