Cuando éramos pequeños, íbamos a buscar pan de ángel a un convento de monjas de clausura, el de las Beates. Dejabas la voluntad o pagabas un precio irrisorio, y te lo daban a través de un torno, el tambor giratorio de la entrada que ellas hacían rodar. Después, lo podías comprar en la Llibreria Geli, aquel espacio mítico de Girona donde tanto podías adquirir 'Madame Bovary' (por hablar de un libro subido de tono) o 'El manifiesto comunista' (por decir otro), como formas sin consagrar. De hecho, las bolsas que te llevabas a casa no eran, por supuesto, el cuerpo de Cristo y ni siquiera eran redondas. Te vendían los recortes del pan ácimo (sin levadura, solo con harina y agua) que sobraban en el proceso de elaboración. Aunque ustedes no sean de misa o no hayan ido nunca a comulgar, es muy probable que alguna vez en la vida hayan probado la lámina delgada a la que me refiero. Por ejemplo, si han comido turrones duros, esos que antes se llamaban de Alicante, o aquellos deliciosos turrones redondos de avellanas de Agramunt. El pan de ángel es la capa que los protege.

Todo esto viene a cuento de la noticia que publicaba hace unos días el 'Diari de Girona', a raíz de la actividad desatada de las monjas de la Fraternitat de Clarisses de Vilobí d’Onyar, el convento, por cierto, donde fueron a parar las tres hermanas que dejaron Pedralbes este febrero. Cada día salen de la "fábrica" (ciertamente artesanal) unas 60.000 formas que, al año, son más de tres millones y medio. "Si la gente ha dejado de ir a misa, nosotras no lo hemos notado", dice en el reportaje la hermana Clara. Puede que sea cierto y que el parámetro sirva para calibrar la vigencia de la fe católica en el país, pero también puede deberse a que cada día hay menos conventos que se dediquen a ello. En 2012 dejaron de montar cajas de perfumes por cuenta ajena y decidieron dedicarse, sin depender de nadie, al mundo del pan de ángel. Han pasado de la etérea consistencia de los aromas a la fragilidad extrema de esta hoja espiritual que, de pequeño, se te quedaba enganchada con una rara insistencia en el paladar.