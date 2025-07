'Sirat', el arte de atravesar el dolor

Hay películas que no se ven, se atraviesan. Como la premiada 'Sirat', de Oliver Laxe. Una experiencia tan dolorosa como reveladora. La he visto dos veces y aún sigo en 'shock'. La historia (sin 'spoilers'), podría resumirse en un padre y un hijo que atraviesan el desierto de Marruecos hacia un destino incierto. Pero en realidad, lo que importa no es lo que ocurre, sino cómo se cuenta. No parece escrita. Parece más bien soñada. Todo lo que ocurre, nos narra y sucede es de una tristeza enorme y, a la vez, de una realidad y belleza asombrosa. Como la vida misma. No sabría decir a qué género pertenece. ¿Western existencial? ¿'Road-movie' espiritual? ¿Trance político? O una distopía freaky. Es todo esto y mucho más. Pero lo que me mueve no es ponerle una etiqueta, sino lo que provoca en el espectador. 'Sirat' nos lleva a ese lugar donde solo el arte real llega. Al centro exacto del dolor, allí donde se cruzan la belleza y la verdad.

En árabe, "Sirat" significa camino o sendero. Y el contexto del Islam, se refiere al puente que separa el infierno del paraíso. Lo que viene siendo la vida y las cositas que nos pasan. Ese camino a veces doloroso, a veces divertido, donde nos tenemos que ir adaptando, aceptando, cediendo y negociando. Negociando con nosotros mismos, modificando creencias que tenemos muy arraigadas y haciendo caso de las señales que nos manda el universo o el Dios con el que cada uno crea. Es un camino muy injusto, este de la vida. Hay que dejarse sorprender continuamente por lo bueno y por lo malo. Y aceptando el momento histórico en el que nos ha tocado vivir. 'Sirat' es ese puente simbólico entre el cielo y el infierno, pero también el viaje interior que nos confronta con lo que somos. A veces solo. A veces con ayuda. Pero siempre con la necesidad de pertenecer a una tribu que no tiene por qué ser la familia de origen. No es una película cómoda. Hay gente que sale enfadada del cine. Algunos tristes y confundidos. Yo les diría: dejadla reposar. Pensad en vuestro propio Sirat. ¿Qué puente estáis cruzando? ¿Quién os acompaña? ¿Quién os cuida, cuando no veis nada por culpa del trauma? Uno de los aprendizajes de mi vida ha sido convertir la mierda en oro. Eso se da a menudo en el mundo del arte y creo que 'Sirat' lo hace a la perfección. Toma el dolor más profundo y lo convierte en una obra maestra. No exagero si digo que es una de las películas más potentes que he visto nunca. Y no solo por la puesta en escena. También por la banda sonora, que suena como un personaje más, totalmente integrado en la historia. Y todo con un aire apocalíptico que nos resuena muchísimo. Estoy convencida que le queda mucho camino por andar. Tras ver ganar el Oscar a propuestas sorprendentes como 'Parásitos', 'Todo a la vez en todas partes' o 'Anora', siento que algo está cambiando. Que el cine se estaba atreviendo a tocar algo nuevo y diferente. Y con 'Sirat' esa sensación cobra todo el sentido. No pierdan la oportunidad de verla en el cine. Dos horas bien invertidas y con aire acondicionado.