Vicenç Fisas, experto en procesos de paz: "El miedo a Rusia es un miedo fabricado"

Ha participado en los procesos de paz en Colombia, Filipinas, Euskadi, Sáhara y Kurdistán (celebra que las milicias del PKK hayan entregado las armas). Y le horripila cómo se está elevando el tono militarista en Europa. Doctor en Estudios sobre Paz por la Universidad de Bradford, Vicenç Fisas (Barcelona, 1952) fundó y lideró la Escola de Cultura de Pau en la UAB y ha publicado una setentena de libros. 'Manual para crear miedo' (Icaria) es el último.

¿Qué marca el barómetro del miedo?

Pura histeria. El miedo a Rusia es un miedo fabricado. Un proceso de ingeniería social. Con la excusa de la guerra de Ucrania, se ha ido extendiendo el discurso de que antes de cinco años Rusia invadirá Europa. Mientras, alguien le dijo a Trump que los europeos gastaban poco en Defensa comparado con EEUU y se inventó que los está financiando.

Desmonte el discurso.

Los presupuestos de Defensa de los países europeos dependen de los parlamentos de cada país. La media de gasto es del 2%. EEUU tiene 750 bases militares repartidas en 83 países y para mantener esa inmensa estructura gasta el 3,4% de su PIB, no el 5%. Es difícil entender por qué casi todos los presidentes de los países de la OTAN no han tenido la valentía de plantarse. Las Fuerzas Armadas no están reclamando superar el umbral de gasto y subir al 5% significa recortar en sanidad y educación.

¿Qué explicación le da?

Hay sectores políticos –y no exclusivamente de derechas– que quieren presupuestos militares fuertes porque lo ligan a la idea de mayor soberanía. La patria es bandera, himno y Ejército. Recuerde que en Catalunya, durante el 'procés', hubo sectores favorables a destinar el 3% a un ejército propio. Guardo correspondencia con los insultos de esas personas por oponerme. En los discursos de la OTAN se vende la idea de manera repetida porque hay un lobi de estrategas vinculados con la industria del armamento.

¿Qué otro miedo fabricado crece?

El vinculado con las migraciones. Hace cuatro días Vox dijo que había que expulsar a ocho millones de inmigrantes, incluyendo a los de segunda generación. El PP es consciente de que eso supondría que centenares de empresas tendrían que cerrar y el Banco de España avisa de que hay que tener más migrantes de cara al futuro.

Los sondeos marcan una subida de Vox.

La gente utiliza Whatsapp, Instagram, Telegram o TikTok como fuentes de información únicas. Y hay una estrategia de la extrema derecha de copar estos espacios y hacer creer, por ejemplo, que el cambio climático es una mentira, las vacunas son un invento para ganar dinero y el feminismo es una maniobra para debilitar a los hombres. Estos discursos, que hacen que, por ejemplo, Alvice consiga 800.000 votos para la Eurocámara, sirven para que no se hagan políticas que puedan revertir tendencias que están destruyendo el planeta y la convivencia.

¿Quién gana realmente con eso?

Ciertos sectores económicos, a los que les viene bien que les rebajen impuestos. Siempre son los mismos los que tienen la sartén por el mando. ¿Cómo es que Santos Cerdán está en la cárcel sin haberse demostrado que se quedó el dinero y en Acciona, que sale 300 veces en el informe de la UCO, no se ha hecho ningún registro? Acciona es una empresa que tiene en nómina al coronel Manuel Sánchez Corbí, exdirector de la UCO. Las conexiones con las cloacas del Estado los hacen impunes.

¿Qué veremos en menos de cinco años?

En pocos meses veremos el fin de la guerra de Ucrania, porque EEUU dejará de suministrarle armas. Y en Europa, donde los valores fundacionales ya no se respetan y se ha entrado en un proceso de militarización que destruirá lo poco que queda del Estado de bienestar, a medio plazo habrá muchas revueltas sociales porque la gente se quedará sin sanidad y educación de calidad. Que Europa pierda potencia les va bien a EEUU y a China.

Caramba. ¿No hay antídoto?

Yo me apropio de la frase de Aznar: "Quien pueda hacer, que haga".

¿El qué?

Para hacer frente a esta situación no puedes ir con grandes palabras ni eslóganes. Hay que plantear alternativas serias. Frente al discurso militarista, doy 73 propuestas de defensa en el libro 'Una alternativa a la política de seguridad en Europa' (Catarata). Una de ellas es cambiar las percepciones y las narrativas, desmontando uno a uno los bulos con datos. Hay que huir de las ideas simplistas, estudiar a fondo los temas, saber por qué pasan las cosas, cuáles son las raíces, cómo piensa y siente el adversario. Yo me levanto cada día y leo lo que dicen el presidente Xi Jinping, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov...

Suena agotador. ¿Es la clave para resolver el conflicto más enquistado?

Lo que nunca es válido es no querer hablar cara a cara con el otro. Hay que hacerlo durante días y días, sin parar, hasta llegar a la esencia del conflicto.