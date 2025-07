La Kiss Cam y el juicio final

Hay pocas cosas que generen tanta adhesión colectiva como ver a alguien meter la pata. Quizá porque nos recuerda que no estamos solos en el desconcierto, o quizá porque nos permite, por un momento, sentirnos en el lado correcto de la historia. El fracaso ajeno nos ordena el caos interior.

Esta semana, Lamine Yamal y las personas con enanismo. Aún no ha visto el error, señal de todo lo que le queda por aprender. Otro patinazo: el de la pareja del concierto de Coldplay, que replicaba la mítica escena de Titanic hasta que aparece en la macropantalla. Y entonces, la vergüenza. No tenemos derecho a publicar su identidad. La imagen, según la letra pequeña de la entrada, era cedida, y ha pasado lo que ha pasado. Lo que no es aceptable es que su nombre trascienda y que millones de personas de todos los rincones del mundo puedan hurgar en su intimidad.

Más allá del morbo y del juicio, no puedo evitar compadecerlos. Menudo fin de semana de mierda deben de estar pasando. ¿Cómo se vuelve a casa después del concierto? ¿Cómo se gestiona una conversación así? ¿Despiertas a tu marido o a tu mujer y le adviertes antes de que mire el móvil? El vídeo se hace viral, tu nombre se hace público, tus vínculos privados se emiten en bucle mientras tú aún no has llegado ni a casa.

Pero lo que da que pensar es la energía colectiva que volcamos sobre todo esto. El entusiasmo con el que nos lanzamos sobre el error ajeno. Como si aliviara el nuestro. Como si ver caer a alguien nos recordara que hoy, por suerte, no hemos sido nosotros. Quizá sea eso, en realidad: que al ridículo le tenemos tanto miedo que, cuando lo hace otro, lo exorcizamos.

Y sí, es humano. Pero también peligroso. Porque cuando convertimos el error en entretenimiento, cuando el uso de una identidad sin permiso se justifica porque “ya es viral”, lo que hacemos es despojar a alguien de su derecho a gestionar sus propias miserias. No es que lo que han hecho no tenga consecuencias. Es que ya no pueden decidir ni cómo, ni cuándo, ni con quién afrontarlas, cuando además el desastre solo les afecta a ellos.

Pero mientras todo esto les pasa a otros, el resto respira aliviado, sospechando, además, que nunca nadie nos concederá más compasión que la que hoy estamos dispuestos a dar.