Una extraña pareja en la mejor fiesta del verano

El cumpleaños del director general del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, se ha convertido desde hace unos años en la fiesta más sonada del verano en Barcelona. Políticos de todos los colores, actrices y actores, periodistas, empresarios, abogados y todo tipo de personajes se reúnen en la playa del Somorrosto, en el Moll de la Marina, para dar rienda suelta al estrés acumulado desde Navidad y felicitar a Pallarols. En esta ocasión celebraba los 46 años que cumple este mismo sábado. Una edad que representaba, más o menos, la media de todos los invitados. O sea, que había tanto veteranos en forma como el president Artur Mas y su esposa Helena Rakosnik, como un grupito de actores que todavía deben estar allí…

Me gusta esta fiesta porque uno se reencuentra a personas estimadas como las abogadas Montse Pinyol y Magda Oranich. Por cierto, con esta última, siempre que coincidimos, recordamos una fiesta en Abu Dhabi en la primera etapa del presidente Laporta que jamás revelaremos… También es un placer ver de nuevo a periodistas queridos como Albert Om y Eva Arderius. A Eva se le nota que está feliz en su nuevo cargo de directora de la Agència Catalana de Notícies. También es un fijo el director del nuevo canal en catalán de RTVE, Oriol Nolis. De momento, Nolis no presentará ningún programa, pero me cuenta que habrá novedades sonadas. La más esperada es la del regreso de Jordi Basté a la televisión. El líder de la radio en catalana, como no tiene mucho trabajo, realizará un programa de entrevistas que según palabras del propio Nolis sorprenderá a todo el mundo…

Fiesta social cumpleaños Roger Pallarols, director del gremi de restauracio de Barcelona / MANU MITRU

Estaba, siempre bien acompañado, el nuevo Toni Clapés. O sea, Pere Mas, el periodista que a partir de este lunes le sustituirá cada tarde. Lo hizo el verano pasado con éxito y lo repetirá otra vez. Tanto Toni como Pere son dos animales de la radio.

En esta ocasión hubo más políticos del PP que de otros partidos y hay que decir que desde que desapareció Iceta son los más bailongos. Dani Sirera suele ser de los que cierra la fiesta, aunque, Alberto Fernández Díaz tampoco se queda corto. Por su parte, Josep Bou, el que fuera concejal de este partido en el Ayuntamiento de Barcelona, sigue tan simpático como avispado. O sea, que también se animó al baile e intento, sin éxito, saltarse la cola para degustar las ostras del stand de Gouthier.

Otros políticos, ya expolíticos, que no se lo pierden nunca son Santi Vila, Joana Ortega, el histórico Josep Maria Sala y Elisenda Alemany. De otros sectores, uno de los que nunca falla es el director corporativo de Comunicación y Relaciones Institucionales de Barcelona Serveis Municipals, Albert Ortas. También es fija, divertida y estaba esplendida la actriz Cristina Brondo, a la que vimos junto a la comunicadora y sumellier Meritxell Falgueras, o a la responsable de comunicación del Pla de Rodalies, Virtu Morón.

Roger Pallarols junto al alcalde Jaume Collboni / MANU MITRU

Y, sí, estuvo el alcalde, Jaume Collboni, que también felicitó a Pallarols aunque su aparición fue un visto y no visto. Pues sí, llegó la hora de soplar las velas y fue el actor Joan Pera quien hizo de maestro de ceremonias. Nadie mejor que él podía hacerlo. En su ‘speech’ dijo que estuvo mirando en Google el currículum de Pallarols y había detectado un error: "No dice que tiene millones de amigos". En ese momento subió el homenajeado y, tras un abrazo, alguien dijo que había surgido la nueva extraña pareja. En fin, que la carpa del Red Fish ubicada en la playa con las mejores vistas de la ciudad estaba repleta. Tanto es así que para soplar las velas subieron al escenario Cristo Vivancos, Enrique del Pozo, Miriam Díaz Aroza, Melani Olivares, Loles León y, recién llegada de Madrid, Cristina Fallarás.

En fin, que el baile, amenizado por el fantástico grupo Els Rumbo, empezó con una habanera y acabó con versiones de toda la rumba catalana. Y, sí, ya de regreso al parking, la gente salía mucho más alegre y divertida que cuando había entrado. Eso, acompañado de las vistas de las playas de Barcelona, hacen que la de fiesta de Pallarols, gracias también a la aportación de Vicent Llorca, sea siempre una fantástica noche. Incluso para los que al día siguiente tengan una resaca de padre y señor mío…