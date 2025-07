Bolaños y la encuesta del CEO

El Gobierno Sánchez es quizás el que tenga menos ministros que hablen de política. Están en lo suyo (Marlaska, Robles, Hereu…) pero, en política, el presidente quiere el monopolio. Ni rastro de un Guerra o un Solchaga. O incluso un Rodrigo Rato con Aznar. Pero hay tres casos: la vicepresidenta Montero que, aunque grita más que habla, baja el déficit público; el ministro Puente, que sacude con ganas al PP, y Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, que se esfuerza en razonar sus tesis.

Lo vimos el miércoles en el 'afterwork' de EL PERIÓDICO. El Gobierno ha estado (o está) muy cerca del desastre, pero Bolaños se explicó con calma. Incluso seguridad. El director, Albert Sáez, le preguntó si, vista la gran crispación actual, el pacto de la investidura, con la amnistía como precio, había valido la pena. “Del todo, la composición del Congreso tras las elecciones de 2023 fue la expresión de la voluntad popular. Solo se podía gobernar aceptándola. Con el gran fraccionamiento y la complejidad de negociar y pactar con el diferente. Claro, habría preferido más diputados del PSOE, pero la realidad manda, no había otra mayoría posible y el balance es positivo”.

Quizás, ¿pero a costa de erigir un muro contra el PP, el partido más votado, que ha reaccionado cortando todos los puentes? Bolaños huyó de este jardín y subrayó que la amnistía -ya antes los indultos- habían permitido un gran cambio. "De la Catalunya dividida y polarizada de 2017, con la mitad exigiendo la independencia en grandes manifestaciones, 'esteladas' en los balcones, un referéndum que rompió todas las leyes y luego la profusión de lazos amarillos, se ha pasado a la de 2025, en la que el independentismo no tiene mayoría, hay un president constitucionalista, normalidad en la calle y los soberanistas negocian -en Barcelona y en Madrid- por los mecanismos constitucionales".

Vale, pero la política española es irrespirable y Catalunya tampoco es una balsa de aceite pues Salvador Illa no tiene mayoría y a veces tiene que renegociar o retirar sus propuestas. Pero la última encuesta trimestral del CEO de la Generalitat, que tiene detrás una larga historia, indica que la Catalunya de hoy es, sí, muy distinta a la del 2017.

Veamos. Lo que los catalanes exigen hoy al Govern es que reduzca desigualdades (47%), impulse el crecimiento (21%), orden público (17%) y luche contra el cambio climático (8%). Nada de independencia unilateral y la relación entre Catalunya y España solo aparece (5%) en quinta posición. Y las grandes preocupaciones son la vivienda (21%), la insatisfacción con la política (14%), la inseguridad ciudadana (9%) y el empleo y la economía (5%). Aquello de irse de España parece quedar lejos del día a día de los catalanes.

Además, desde junio del 23 (Aragonés), se aprueba la gestión del Govern, y el respaldo se ha disparado (hasta el 66%, contra el 30%) con la presidencia de Illa. Y el president no es sólo el líder más valorado (62%) sino que es aprobado no solo por los electores del PSC (90%) y los de sus aliados (77% y 74% de ERC y los Comuns), sino también -mucho más sorprendente- por el 60% de los que votan al PP. Y el 59% de los que lo hacen a Puigdemont. Illa tiene apoyos transversales. Quizás porque no quiere ahondar en las divisiones de los últimos años y ha optado por gobernar a partir de las necesidades actuales y de futuro. Con un Govern no monocolor del PSC, pues tiene consellers independientes, que vienen de CiU, próximos a ERC, e incluso de Junts. Su apuesta por una Catalunya “per tothom” se impone a la polarización.

Incluso parece como si una Catalunya en vias de normalización hubiera exportado a España la radicalización. Illa no tiene mayoría ni presupuestos. Como Sánchez. Pero sí puentes con Junts, el primer partido de la oposición. ¿Los partidos españoles de la izquierda y la derecha están ahora más alejados que los catalanes constitucionalistas e independentistas? Debe haber españoles que hayan votado sucesivamente a la UCD, al PSOE y al PP, pero hoy los dirigentes de Génova y Ferraz aborrecen al contrario. Y Vox, la extrema derecha, es el tercer partido y sube, cuando en Catalunya la CUP siempre fue algo minoritario.

Volvamos al 'afterwork'. Habrá que encontrar un Bolaños del PP.