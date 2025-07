¿Pro bono o promo?

El 'pro bono', que literalmente significa “por el bien público”, nació en el mundo anglosajón, donde los abogados de grandes firmas cobran fortunas por defender a empresas que cotizan en bolsa o super estrellas de Hollywood, según el caso. Allí, dedicar unas horas a causas sociales no remuneradas es, más que un gesto altruista, parte de su código deontológico. Un lavado de conciencia, dirían los cínicos o una inversión reputacional, que viene a ser lo mismo.

En España, sin embargo, este fenómeno es bastante más modesto, por el momento. Algún gran despacho hace sus pinitos, siempre con nota de prensa incluida, pero no hay una cultura real del 'pro bono' ni una estructura institucional que lo sostenga. Aquí, cuando alguien no puede pagar un abogado, no se le asigna un equipo de derechos humanos de un bufete internacional, sino que se le manda al turno de oficio. Y gracias.

En nuestro despacho hemos asumido defensas 'pro bono' cuando se ha constatado que el cliente no podía permitirse un abogado. No porque quedara bien en redes, que cuando empecé en la profesión ni existían, sino porque, en ese momento, era lo que tocaba. Uno de esos casos fue el de la viuda y la familia del guardia urbano Juan Miguel Gervilla Valladolid, asesinado en Barcelona por un comando de ETA el 20 de diciembre del año 2000. Regulaba el tráfico en la Diagonal cuando le dispararon sin piedad. Llevamos aquella acusación particular sin cobrar un céntimo.

Más recientemente, también hemos ejercido una acción penal 'pro bono' en la querella interpuesta contra la exalcaldesa Ada Colau, por su plan de las 'superilles' del Eixample, donde la acción judicial sirvió para abrir un debate público sobre el uso del espacio urbano y los límites del activismo desde las instituciones. Y sí, tampoco en ese procedimiento existió factura de honorarios alguna.

Por desgracia, conozco más casos de uso del 'pro bono' como trampolín y no como convicción, así que cada uno rinda cuentas a su conciencia.

Lo que no puede pasar es que esta figura, importada con acento de Harvard, se nos venda como la panacea para el acceso a la justicia. Porque no lo es. En un Estado de derecho, el derecho de defensa no puede depender de la buena voluntad de un abogado generoso. Tiene que estar garantizado por un sistema público eficaz, bien financiado y con profesionales cualificados. Y eso solo lo puede ofrecer el turno de oficio.

Hoy, el turno resiste como puede. Asume miles de expedientes cada año, sin recursos, sin medios técnicos, y con remuneraciones que más parecen dietas que honorarios. Si queremos que funcione, hay que invertir. Mejorar la formación, permitir la especialización, garantizar asistencia pericial e intérpretes, y sobre todo dignificar el trabajo de quienes están en primera línea de la justicia real.

El 'pro bono' está bien, claro. Pero no nos engañemos: la justicia no puede vivir de gestos, ni de favores. Vive —o debería vivir— de derechos garantizados y presupuestos que los sostengan.