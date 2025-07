Gacetillas del exilio (1)

Carles Puigdemont y Toni Comín. / Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

Aquí me tienen ustedes, escribiendo de nuevo desde el exilio de Cala Montgó, siete temporadas llevo ya con tan penoso destino. Gracias a la costumbre instaurada por el Vivales en 2018 con su fuga, los catalanes llamamos exilio a lo que antes eran vacaciones pagadas, no hay duda de que hemos salido ganando, el nuevo nombre es mucho más fino. Si uno se va a vivir la vida loca a Waterloo, dejando a la familia atrás y en compañía de un pianista que jamás ha ocultado su homosexualidad, es mejor llamarlo exilio. Lo mismo me ocurre a mí, aunque sin pianista: cuando informaba de que me iba de vacaciones a Cala Montgó, había siempre quien me miraba como si yo fuese un potentado, en cambio, desde que voy al exilio, noto que mis vecinos, familiares y amigos -sobre todo los lacistas- me miran de otro modo, casi como si quisieran ofrecerme dinero para mis gastos, caja de resistencia lo llaman. Denominar exilio a las vacaciones fue la única cosa aprovechable del 'procés', aunque más acertado sería decir que fue la única cosa que consiguió.

Aprovecho esta primera gacetilla del exilio para comunicar a Pedro Sánchez que a mí no hace falta que me aplique ninguna amnistía, que en el exilio estoy la mar de bien, aunque tampoco hay peligro de que eso suceda, puesto que no tengo ni un miserable voto que ofrecerle como contrapartida. Desde que las amnistías se compran y se venden, los pobres podemos estar tranquilos, nadie va a obligarnos a poner fin al exilio porque nada tenemos que pueda interesarle a Sánchez. Hasta en el Consejo de Europa, y mira que está lejos, se han enterado de que la amnistía no fue más que una artimaña del Gobierno para seguir en el poder, y así lo han hecho saber al mundo, como si fuera una novedad. Tan arraigada está ya en Europa la idea de que en España cualquiera puede hacerse con una amnistía, que no hay día que no venga algún holandés, alemán o francés, a pedir una en el chiringuito de playa desde el que escribo estas gacetillas. Creen que amnistía es un plato típico o un cóctel o un pescado de esta zona del Mediterráneo o algo que de repente se ha puesto de moda en España, da igual, ellos quieren probarla como sea. Ni paella ni sangría ni sardinas, todos quieren amnistía, a todas horas. En vano les repite el 'barman' que él de eso no tiene, ellos insisten, porque además les han llegado noticias de que es un producto muy barato, casi regalado, por lo menos en eso no se equivocan.

- Perrrdone. ¿Donde yo poderrr comprar amnistía typical spanish parra regalarrr a amigos de mí en Munchen?- interrumpió ayer mismo mis reflexiones un tipo barrigudo quemado por el sol, jarra de cerveza en mano, que debe de creer que la amnistía es una figurita de las que se colocan sobre el televisor, aunque mucho más barata que la de Lladró.

Le mandé a una tienda de artículos de broma, claro. Antes había trileros por nuestras calles, que era lo más parecido que uno podía encontrar a Sánchez y la amnistía, pero los ayuntamientos se han empeñado en acabar con esa actividad tan tradicional. Con los trileros todavía en activo, la cosa sería fácil.

- Mire bien, herr Kurt: mientras usted intenta adivinar dónde está la bolita, los secuaces del jugador, que están entre el público, le van a birlar la cartera.

- ¡Perrro esto serrr engaño!

- En España le llamamos amnistía.

- Brrravo! ¡Typical!

Cuando se consume la amnistía, será celebrada como merece por las huestes lacistas: podrán volver todos a casa y podrán participar en cualquier convocatoria electoral, como si nada hubiera ocurrido. El 'procés' habrá servido para que, ocho años después, todos puedan hacer exactamente lo mismo que hacían antes del 'procés'. No me digan ustedes que no es un triunfo histórico.

Debo despedirme hasta la semana que viene, tengo que echar una buena siesta antes de salir de copas, obligaciones del exilio, ya saben. Debo reconocer que mi exilio es más modesto que el del Vivales en Waterloo, lo mío no es ninguna mansión y además debo pagarme yo los gastos, puesto que al no dirigir ninguna secta no tengo fieles a los que esquilmar. A cambio, yo no tengo a Comín viviendo conmigo, con lo que no debo preocuparme de que en casa desaparezca el dinero. Vaya lo uno por lo otro.