Félix Bolaños: ¿misión imposible?

Todo fue proponer la expulsión de más de ocho millones de migrantes y empezar su cacería. Poco importaba que la diputada de Vox que lo anunció no supiera responder a ninguna de las preguntas lógicas que se desprendían de sus arbitrarias cifras y letras. Ni siquiera que acabara admitiendo que echarles no sería fácil. Aquí no hay un Trump que ordene al ejército salir a la calle y sembrar el pánico entre quienes llegaron para buscar una vida más digna, trabajar duramente para ello y contribuir a mejorar la economía del país. Que lo desean es evidente. Están en ello. Por eso le idolatran, aplauden sus decisiones y siguen sus consignas, aun cuando algunas de ellas vayan contra nuestros intereses. Otra paradoja.

Tampoco importó que Santiago Abascal matizara a su portavoz de “emergencia demográfica” y considerara manipulado el explícito titular reproducido a partir de una intervención pública y grabada. Ya se sabe cómo actúa la extrema derecha ante sus propios errores fruto de un desliz de procedimiento, no por equivocada convicción. Esta, dicen tenerla profunda, sólida y contundente, porque la basan en la necesidad de supervivencia como pueblo. Por eso, una presunta agresión se convierte en motín y este pasa a campar por las plazas con intención de tomarse la justicia por su mano.

Las patrullas ciudadanas no son nuevas. Las ha habido de todo pelaje y condición y siempre responden a lo que sus protagonistas consideran inacción de la administración. Falta de orden ante una situación compleja, para la que se quiere más palo que zanahoria. Cierto es que, en algunos casos, se ha demostrado que era el servicio público el que fallaba. Pero hoy ya nadie puede negar que aquellos bulos y manipulaciones lanzados en la barra del bar del pueblo han cobrado nueva dimensión. Circulando por las autopistas de la aldea global las mentiras son universales y la inteligencia artificial parece más proclive a promoverlas que a neutralizarlas. De momento.

Ante las imágenes de Torre Pacheco, propias de 'La jauría humana', el Gobierno habla de excepción, esgrime datos y busca concienciación ciudadana. Intenta evitar el contagio para que no suceda como en la película de Marlon Brando, donde la verdad es relativa cuando la histeria colectiva toma el control. Posición lógica del Ejecutivo, ampliable a los penúltimos ataques de la oposición que, con voluntad pedagógica, desgrana el ministro Félix Bolaños García (Madrid, 17 de diciembre de 1975).

El titular de Justicia respira aliviado. El Supremo no ve ni un mínimo respaldo indiciario para investigarle, como pretendía el juez del caso Begoña Gómez. Lo que ha llevado al hombre de confianza de Pedro Sánchez a asegurar que el auto pone las cosas en su sitio y a pronosticar que el caso de la esposa del presidente se irá apagando poco a poco.

Nunca admitirá el ministro Bolaños que el interés añadido para la imprescindible reforma judicial que ha llevado a la huelga a los colegas de quienes le han dado la razón es para evitar que, casos tan frágiles e instrucciones tan precarias, se conviertan en ariete político o surjan de intereses espurios. Tampoco podrá borrar como le gustaría la duda extendida sobre la familia del presidente, promovida por quienes saben que la multitud puede ser más peligrosa que cualquier arma. Otra frase de la película.