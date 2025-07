La culpa de la extrema derecha es de la derecha

Torre Pacheco ha sido más que un horror, en el que se ha habilitado la cacería libre y vergonzosa de personas solo por su origen o color de piel. Ha sido más que una orgía racista, alentada por medios y políticos de extrema derecha. En realidad, Torre Pacheco ha sido un laboratorio ultra en el que se han testado los últimos desarrollos de la inmigración como baza electoral. Este pequeño municipio murciano ha servido como amplificador del estereotipo del inmigrante malvado, convertido en un plató mediático para transformar un pequeño conflicto local en una apocalipsis nacional y, quizás lo más importante, ha evidenciado que los delincuentes, para algunos, no son los perseguidores sino los perseguidos. Torre Pacheco sirve para que algunos medios nos vayan deslizando la idea de que tenemos derecho a maltratar a los que hacen trabajos que no queremos hacer, solo porque vienen de fuera. Torre Pacheco, en definitiva, sirve para engrandecer el miedo, el alimento básico con el que se alimenta la extrema derecha global, sea en Francia, Estados Unidos o Murcia. Como ya es habitual, algunos han corrido a culpabilizar a la izquierda de los desvaríos fascistas, con el argumento manido de que el buenismo es el causante de las persecuciones a los inmigrantes. Ciertamente, la izquierda es culpable de muchas cosas, empezando por sus propia y profundas divisiones, pero hacerla responsable de todo, también de aquello que condena, es cuanto menos sospechoso.

Porque quien apela a la ideología 'woke' para explicar estos brotes fascistas lo que hace en realidad es ocultar las responsabilidades de la derecha, la auténtica causante del crecimiento de la extrema derecha. Porque quien pacta con Vox es el PP, quien le da voz son los medios de derecha. Quien le ha dado entrada a las instituciones, centralidad mediática y honorabilidad política no ha sido la izquierda sino la derecha y sus medios afines. Los partidos conservadores han hecho crecer a los ultras para tener una muleta para gobernar: ha sucedido en todos los países del mundo, pero ha sido especialmente evidente en España, donde el PP solo puede apoyarse en Vox para tener alguna opción de llegar al poder. Quien ha logrado que Torre Pacheco haya ocupado el centro mediático en España durante una semana no lo ha hecho por ninguna sensibilidad social sino únicamente por oscuros intereses electorales. Se trata de dar pienso mediático al monstruo de la extrema derecha para que la derecha llegue el poder, aunque se les vaya la mano en alguna vergonzosa cacería. Sí, en España los que tienen ataques de histeria para asaltar el gobierno se pasan el día culpando a la izquierda de todas las plagas bíblicas que nos acechan. Lo que sucede es que deberían afinar algo más los argumentos, que a los mayordomos de la derecha últimamente se les ve demasiado el plumero. También tendrían que calcular bien según qué apuestas mediáticas. En las últimas elecciones, Pedro Sánchez ya salvó el pellejo sobre la campana con esta idea tan sencilla de que es el último muro de contención del fascismo.